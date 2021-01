CES 2021 : HP dévoile plusieurs nouveaux laptops

Le constructeur a présenté lors du CES 2021, plusieurs nouveaux laptops, aussi bien destinés aux professionnels qu’au grand public.

Sans surprise, le CES 2021 de Las Vegas, qui se tient entièrement en ligne cette année, nous apporte son lot de nouveautés, aussi bien sur le secteur des téléviseurs que dans celui des laptops. Après Dell, qui dévoilait de nouveaux ordinateurs portables dotés d’un obturateur physique de webcam, ou encore Samsung, qui présentait la semaine dernière de nouvelles dalles OLED destinées à équiper les prochains terminaux du marché, c’est au tour du constructeur HP de tirer son épingle du jeu.

HP Elite Folio

Il y a quelques heures, HP a ainsi innové en dévoilant son Elite Folio, un hybride PC et tablette, capable de passer d’un état à un autre en se repliant vers l’avant. Pas de quoi révolutionner le marché, mais avec ses 13,5 pouces de diagonales, son format compact et son revêtement en cuir, le terminal semble constituer un bon compromis entre un ordinateur et une tablette. Un stylet est également livré avec l’Elite Folio, permettant d’utiliser l’écran comme une tablette graphique une fois posé à plat. Ce dernier pourra d’ailleurs être rangé et rechargé dans un espace de stockage dédié à l’intérieur du clavier.

Équipé d’un Snapdragon 8cx Gen 2 5G, le HP Elite Folio intègre aussi jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Compatible 4G, 5G, mais aussi WiFi 6, Bluetooth 5.0, le terminal accueille aussi deux ports USB-C, une prise mini-jack, ainsi qu’un slot pour carte nanoSIM.

HP Envy 14

Destinée à enrichir une gamme déjà existante, l’Envy 14 bénéficie d’une dalle de 14 pouces au format 16:10. Avec son écran FHD tactile, ses 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, son processeur Intel Core i5-1135G7 quadricœur, et son GPU GeForce GTX 1650 Ti, ce nouveau laptop milieu de gamme devrait satisfaire la plupart des utilisateurs, désireux de profiter d’une utilisation multimédia complète, mais aussi de jouer aux jeux vidéo de temps à autre. L’ordinateur intègre également quelques fonctionnalités annexes, à commencer par la présence d’un obturateur de webcam, ainsi qu’une touche sur le clavier destinée à couper le micro. Un lecteur d’empreinte est également accessible depuis le clavier.

Plusieurs modèles pour les pros

En marge de ses modèles destinés au grand public cette année, HP n’en oublie pas son public professionnel pour autant. La marque a ainsi présenté son nouvel Elite Dragonfly en version G2, accessible en plusieurs configurations, dont une variante Max équipée d’une webcam et de micros plus hauts de gamme. Pour les adeptes du travail nomade, le HP Elite x2 G8 et les Elitebook assurent également un terminal polyvalent, capable de se transformer en tablette en fonction des besoins. Les deux gammes passent de G7 à la G8, et intègrent désormais un SoC Intel Core de 11e génération. Enfin, la version Aero de l’Elitebook 840 G8 vient également d’être présentée. Plus légère, sa fiche technique devrait être similaire à celle de l’Elitebook 840 classique.