OnePlus 9 : une nouvelle fuite dévoile le smartphone en détail

Après plusieurs fuites autour du OnePlus 9, un important leak vient de dévoiler le nouveau terminal du constructeur chinois sous toutes ses coutures.

Puissant, et compatible 5G. C’est sans doute ce qu’il faudra retenir de ces nouvelles rumeurs à propos du très attendu OnePlus 9. Régulièrement sujet aux leaks en tous genres, le prochain fleuron de la marque chinoise a cette fois fait l’objet d’une importante fuite. Sur le site PhoneArena, on découvre en effet ce qui s’apparente à des photos d’une version finalisée du téléphone. L’occasion de confirmer quelques rumeurs, notamment au niveau de son imposant bloc photo composé de trois capteurs (dont un capteur de profondeur) sur lequel figure la mention Ultrashot. Selon les dernières rumeurs en date, le module photo en question se composerait d’un capteur principal de 48 Mpx, et d’un second de 16 Mpx. Un poinçon logé en haut à gauche de l’écran permettra d’accueillir le capteur frontal. Pas de grand changement par rapport au dernier OnePlus 8T donc.

La 5G au programme

En plus de nous en apprendre davantage sur le design du nouveau fleuron de OnePlus, PhoneArena dévoile aussi de nombreuses informations concernant sa fiche technique. Sans surprise, le OnePlus 9 devrait ainsi se classer parmi les smartphones les plus performants de son époque, avec une dalle 6,55 pouces FHD+ (2400×1080) rafraîchie à 120 Hz, ainsi qu’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 dernière génération, 128 Go de stockage mémoire (sans possibilité d’extension) ainsi que 8 Go de RAM. Le tout devrait être complété par une batterie de 4500 mAh, et tourner sous Android 11 sous-couché à OxygenOS. Une compatibilité serait également de la partie, chose plutôt logique pour un smartphone premium annoncé en mars 2021. En revanche, rapporte PhoneArena, et malgré l’absence d’une sorte de joint en caoutchouc autour du tiroir SIM, aucune certification IP ne serait à prévoir.