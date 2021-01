CES 2021 : Asus ROG élargit sa gamme Strix gaming

Le constructeur spécialisé dans les PC gamers a présenté plusieurs nouveautés lors du CES 2021.

Véritable référence dans le hardware gaming, Asus ROG présentait aujourd’hui un aperçu des nouveautés qui viendront prochainement enrichir son catalogue. En marge de son Zephyrus Duo, doté de deux écrans, la marque a ainsi dévoilé plusieurs nouveaux laptops, ainsi qu’un moniteur destiné aux joueurs les plus exigeants.

ROG Strix Scar 17 et 15

Conçu comme « la machine portable ultime pour l’eSport », le nouveau ROG Strix Scar 17 bénéficie d’un design plus compact que son prédécesseur, mais aussi de nouvelle puces next-gen. Sous le capot, on retrouve ainsi un CPU AMD Ryzen Mobile, couplé à une carte graphique NVidia GeForce pour laptop. Rapide et précis, la machine se compose d’une dalle de 17,3 pouces FHD rafraîchie à 360 Hz, avec seulement 3 ms de temps de réponse. Pour éviter la surchauffe, le laptop bénéficie aussi d’un nouveau système de refroidissement au métal liquide, ainsi que de 12 heures d’autonomie grâce à sa batterie de 90 Wh. Enfin, pour parfaire l’expérience de jeu, notamment sur les FPS, le nouveau Scar 17 intègre un système de haut-parleurs complet, boosté par la technologie Dolby Atmos.

La marque a également annoncé la commercialisation d’un Strix Scar 15 de 15,6 pouces. Plus compact, le laptop propose une configuration similaire, mais propose ‘seulement’ 300 Hz de rafraîchissement pour 3 ms de temps de réponse.

ROG Strix G15 et G17

Destinée aux gamers amateurs désireux de s’offrir un setup complet sans avoir à dépenser toutes leurs économies, les nouveaux Strix G17 et G15 devraient s’imposer comme un excellent choix en termes de rapport qualité/prix. Accessibles en deux coloris (Original Black et Eclipse Gray), ces nouveaux laptops de 17,3 et 15,6 pouces bénéficient d’une dalle FHD rafraîchie à 300 Hz, toujours avec 3 ms de temps de réponse, ainsi que de deux haut-parleurs destinés à enrichir l’immersion auditive ingame. Comme sur les Strix Scar, plusieurs nouveautés permettront aux joueurs de gagner en compétitivité, tout en profitant d’une large autonomie.

ROG Swift PG32UQ

En plus de ses nouveaux laptops, Asus ROG a également profité du CES pour officialiser son nouveau moniteur Swift G32UQ, le tout premier au monde à bénéficier d’une diagonale de 32 pouces, de deux ports HDMI 2.1 ainsi que d’un taux de rafraîchissement 144 Hz couplé à un temps de réponse de 1 ms (MPRT). Capable de supporter la 4K, ce nouvel écran prend aussi en charge 98% du spectre DCI-P3, ainsi que 160% du spectre RGB. Dans un communiqué officiel, la marque précise que ce dernier sera accessible à la fin du premier trimestre 2021.