CES 2021 : Asus ROG Flow X13 et XG Mobile, nomade et sédentaire

Petite surprise, Asus ROG profite de ce CES 2021 pour annoncer un nouvel ultra portable dédié aux gamers mais qu’on pourra surtout compléter avec un eGPU complet.

On n’en avait pas forcément rêvé mais Asus l’a fait et maintenant, on en rêve clairement. Asus vient d’annoncer son tout nouveau ROG Flow X13, un ordinateur portable ultra-fin à destination des gamers avec une charnière de 360° et pouvant donc adopter n’importe quelle position pour la consommation de contenus. Le ROG Flow X13 ne fait que 1,3kg pour une épaisseur de 15,8mm. Avec un processeur AMD Ryzen Mobile et un GPU qui peut aller jusqu’à une GeForce GTX 1650, on peut se demander si ce n’est pas un poil léger pour se qualifier d’ordinateur portable de gaming. C’est là qu’entre en jeu le ROG XG Mobile, un boitier externe qui fait non seulement office de hub externe pour les connectiques mais aussi de carte graphique externe. Déçu du Thunderbolt 4, Asus a développé sa propre connectique pour permettre une utilisation en toute transparence que le ROG Flow X13 est docké.

Revenons un instant sur le ROG Flow X13 avec dans ses entrailles un CPU AMD Ryzen Mobile de nouvelle génération, jusqu’à 32Go de RAM LPDDR4X-4266 qui consomme 50% d’énergie en moins par rapport à de la DDR4 classique et qui prends jusqu’à 46% de place en moins sur la carte-mère et jusqu’à 1To en SSD. C’est donc un ordinateur portable ultra-portable avec un écran de 13 pouces au format 16:10 et certifié Pantone. L’écran propose une définition 4K à 60Hz ou Full HD à 120Hz. Le tout ne fait que 15,8mm d’épaisseur pour un poids de 1,3kg sur la balance. L’utilisateur a tout de même une carte graphique dédiée allant jusqu’a la GeForce GTX 1650. Ce n’est clairement pas la plus puissante mais elle fera tourner facilement n’importe quel contenu multimédia et surtout des jeux indés en toute tranquillité. Et enfin, on retrouve un port USB-C compatible DisplayPort 1.4, un deuxième port USB-C, une sortie HDMI 2.0b, un port USB-A, une prise jack et une recharge via USB-C et selon Asus, le ROG Flow X13 propose une autonomie de 10h en mode vidéo.

Mais que faire quand vous avez besoin de plus de puissance pour faire tourner CyberPunk 2077 par exemple ? C’est là qu’entre en jeu le ROG XG Mobile, un eGPU avec une connectique propriétaire à Asus et qui s’avère, selon le constructeur taïwanais plus rapide que le Thunderbolt 4, ce qui assure une utilisation en toute transparence et ce que n’assurait pas les eGPU en Thunderbolt 3 jusqu’à présent. On parle d’une bande passante de 63GBps. Le ROG XG Mobile se présente sous la forme d’un boitier externe d’un poids d’1kg avec en plus 4 ports USB-A, un port SD/SDXC, un port Gigabit Ethernet, une sortie HDMI 2.0a et une sortie Display Port 1.4. Le tout est alimenté par 280W pour gérer le ROG XG Mobile et le ROG Flow X13. Pour finir, le ROG XG Mobile intègre un GPU Nvidia de nouvelle génération GeForce RTX 3xxx de Nvidia.

Comptez à partir de 1799 euros pour le ROG Flow X13 dès la fin de ce mois de janvier et à partir de 1499 euros pour le ROG XG Mobile prévu durant ce premier trimestre 2021.