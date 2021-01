CES 2021 : Nvidia présente la RTX 3060 et Ampère arrive dans les PC portables

Après Intel et AMD, il restait évidemment Nvidia pour les festivités hardware du CES 2021. La nouveauté principale est l’officialisation de la RTX 3060, mais nous avons aussi quelques nouveautés du côté des PC portables.

Avec la conférence Nvidia du CES 2021, nous avons enfin le panorama complet de ce qui attend dans les entrailles de nos PC. La première nouveauté à retenir chez le Caméléon est l’officialisation de la RTX 3060 : « Ampère pour tous » comme le dit le fabricant. Comme avec tous les GPU de série xx60, Nvidia cherche le sweet spot en essayant de proposer le meilleur rapport performances/prix.

Voici ses principales caractéristiques :

13 shader-TFLOPs

25 RT-TFLOPs en ray tracing

101 tensor-TFLOPs dédié au DLSS

192-bit interface mémoire

12GB de mémoire GDDR6

Avec ce nouveau GPU, la marque promet du jeu à 60 images par seconde en full HD et en Ray Tracing… avec le renfort de DLSS tout de même, y compris Cyberpunk 2077. Prix annoncé : 329 dollars, disponibilité d’ici la fin février. Le prix en euro est inconnu pour le moment.

Ampère arrive dans les PC portables

Par ailleurs, Ampère arrive également dans les ordinateurs portables, et ce pour les trois références principales. Dès le 26 janvier vous pourrez trouver des laptops intégrant des déclinaisons des RTX 3060, 3070 et même 3080. S’il ne s’agit évidemment pas copies conformes des GPU desktop, dès la 3060 vous obtiendrez 1,3x plus de performances que sur une PS5 dixit Nvidia. Une pique à peine dissimulée.

En montant en gamme, vous pourrez jouer en 1440 à 90 fps et en Ultra selon la marque. Engin, les 308 permettront de passer les 100 images par secondes dans les mêmes conditions. Cette dernière sera également très douée pour les jeux compétitifs :elle pourra délivrer plus de 250 images par seconde sur des jeux comme Overwatch ou Valorant. Pour en profiter, le PC devra avoir une dalle en adéquation. Rassurez-vous, ce sera le cas.

Ces derniers seront commercialisés à partir de 1299 euros. Vous pouvez déjà précommander certaines références MSI :

Geforce RTX 3060

Geforce RTX 3070

Geforce RTX 3080