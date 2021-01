CES 2021 : Acer officialise ses laptops Nitro et Aspire

Équipés des tout nouveaux processeurs mobiles AMD Ryzen série 5000, les nouveaux laptops d’Acer proposent non seulement des performances avancées pour le multimédia et le gaming, tout en bénéficiant d’un design compact.

En plein CES 2021, qui se déroule entièrement en ligne cette année, Acer a annoncé aujourd’hui le lancement de ses nouveaux ordinateurs portables Nitro 5, ainsi que de ses Aspire 5 et 7. Pensées pour une utilisation multimédia intense, mais aussi pour les gamers, les deux gammes intègrent toutes les deux le nouveau processeur mobile AMD Ryzen série 5000, pour des performances à la fois rapides et puissantes.

Acer Nitro 5, le gamer

Annoncé aujourd’hui, le nouveau laptop Nitro 5 d’Acer bénéficie non seulement d’une mise à jour de son SoC, mais aussi du GPU Nvidia GeForce RTX 3080. Pensé pour le multimédia et le gaming, l’ordinateur intègre aussi jusqu’à 32 Go de RAM et deux slots destinés à accueillir des cartes CIe M.2 ou des SSD SATA jusqu’à 2 To. Proposé en 15,6 ou 17,3 pouces, le Nitro 5 dispose d’une dalle Quad HD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz (ou FHD jusqu’à 360 Hz), et d’un temps de réponse de 3 ms. Grâce à ses quatre sorties d’évacuation d’air destinées au refroidissement de la machine, le terminal devrait garder la tête froide en toutes circonstances, notamment grâce au système CoolBoost, capable de gérer la puissance des ventilateurs pour optimiser les performances système.

Disponible en France à partir du deuxième trimestre 2021, le Nitro 5 d’Acer sera commercialisé à partir de 1299€ pour sa version 15,6 pouces, et à partir de 1399€ pour la version 17,3 pouces.

Acer Aspire 7, le polyvalent

Équipé d’un GPU Nvidia GeForce GTX 1650, l’ultra portable Aspire 7 vient compléter la gamme d’Acer, avec un ordinateur léger (2,15 kg), et capable d’être transporté partout. Malgré son poids plume, le laptop embarque jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 1 To PCIe SSD, ainsi qu’un écran FHD de 15,6 pouces au rapport châssis/écran de 81,61%. Commercialisé en France à partir du deuxième trimestre de cette année, l’ultrabook sera proposé à partir de 899€ dans sa configuration de base.

Acer Aspire 5, le nomade

Avec son GPU AMD Radeon RX 640 et ses 15,6 pouces de diagonale, le Acer Aspire 5 s’adresse à tous les utilisateurs nomades à la recherche d’un support de travail abordable à emporter partout avec eux. Très fin avec ses 17,95 mm de hauteur, l’écran bord à bord du Aspire 5 embarque une dalle FHD IPS couplée à la technologie Acer BlueLightShield, destinée à réduire l’émission de lumière bleue. Proposé à partir de 699€, le laptop sera disponible en France dès le deuxième trimestre 2021.