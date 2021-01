Ratatouille The Musical : une production sauvée par TikTok

Alors que le monde du spectacle est toujours perturbé par la crise sanitaire, la comédie musicale Ratatouille a été diffusée pour la deuxième fois sur sa plateforme d’origine, TikTok.

Le projet est né sur TikTok, alors que la communauté pensait revisiter le film Ratatouille, production Pixar sortie en 2007, en une comédie musicale numérique non-officielle. Comme la crise sanitaire a empêché des milliers de comédiens et d’artistes du monde du spectacle de travailler, ils se sont réfugiés sur la plateforme offrant les plus grandes possibilités artistiques : TikTok. Partie d’une chanson improvisée sur Remy, le petit rat de Ratatouille, postée en août dernier par une enseignante, la comédie musicale a très vite pris forme pour devenir ce qu’elle est quelques mois plus tard. La vidéo en question est devenue virale et les utilisateurs de TikTok ont tous apporté leur créativité personnelle au projet. Que ce soit une danse, ou une chanson, les contributions de chacun ont alimenté le projet qui a tellement grandi qu’il est parvenu à attirer l’attention des professionnels du domaine.

Une comédie musicale TikTok produite par les grands de Broadway

La comédie musicale actuelle a pu voir le jour grâce à Seaview Productions, qui a décidé de produire la comédie musicale virtuelle avec l’accord des studios Disney. Des acteurs aux visages familiers ont rejoint le casting, tels que Tituss Burgess dans le rôle de Rémy, Adam Lambert dans le rôle d’Emile, le frère de Rémy, ou encore Kévin Chamberlin dans le rôle du fameux Auguste Gusteau. C’est finalement en janvier que se concrétisent les mois de travail de nombreux artistes, et une première représentation a lieu le jour de l’an 2021. Le spectacle était disponible en streaming à la demande jusqu’au 4 janvier, moyennant un don minimum de 5 dollars pour The Actors Fund, une association américaine à but non lucratif qui soutient les artistes et les travailleurs du spectacle en cette période difficile.

C’est un succès retentissant car plus d’un million de dollars a pu être récolté avec cette seule diffusion. Le show a été salué par la critique, félicitant l’ingéniosité des créateurs originaux ainsi que l’originalité d’une comédie musicale entièrement virtuelle. C’est pour cela qu’une seconde diffusion du spectacle a eu lieu ce 10 janvier avec les mêmes conditions que la première. Même si la comédie musicale n’est encore que virtuelle, beaucoup espèrent qu’elle puisse voir le jour sur une véritable scène de Broadway lorsque la situation sanitaire le permettra.