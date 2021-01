CES 2021 : LG utilise un humain virtuel pour présenter son évènement

Covid oblige, la firme a dû trouver une nouvelle manière de présenter ses produits. C’est à l’humain virtuel Reah Keem que la mission a été confiée.

Qui dit édition virtuelle, dit conférence en ligne. La pandémie aura poussé les entreprises tech à revoir leur copie et à imaginer des nouvelles manières de présenter leurs produits. LG a fait une entrée remarquée au salon avec sa conférence, présentée par une « humaine virtuelle ». Baptisée Reah Keem, la jeune femme a présenté les nouveautés de la marque. Après avoir raconté à l’audience que le voyage faisait partie intégrante de son métier, Reah Keem a confié être désespérée de ne pas pouvoir parcourir le globe. Cette introduction lui a permis de dévoiler au public la nouvelle machine de la marque, le LG CLOi UV-C Robot. Il utilise les ultraviolets pour désinfecter les lieux publics et pourrait s’avérer très utile en ces temps de crise sanitaire. Elle a ensuite confié avoir choisi de continuer à travailler dans son studio avec le dernier ordinateur portable LG Gram. Elle a mis l’accent sur le cadre plus mince du PC ainsi que sur l’écran haute résolution.

Déjà sur Instagram

En mai dernier, le compte Instagram de Reah Keem avait intrigué les internautes. Sans introduction, l’humain virtuel avait été partagé sur le réseau social. Depuis elle a publié pas moins de 78 photos, avec le hashtag #whereismyvoice. Elle l’aura visiblement trouvé, lors du CES. La conférence de Vegas marquait la première apparition vidéo du personnage. Ce n’est pas la première fois qu’un humain virtuel présente une conférence lors du salon de l’innovation américain, puisqu’une firme soutenue par Samsung avait déjà tenté le coup l’année dernière. Le résultat était loin d’être à la hauteur de ce LG vient de nous offrir. Les entreprises montrent de plus en d’intérêt pour les personnages virtuels, il faudra donc s’attendre à les voir s’inviter régulièrement lors des conférences.