CES 2021 : les téléviseurs LG intègreront nativement Google Stadia et GeForce Now

La marque sud-coréenne a officialisé l’intégration native de Google Stadia et de Nvidia GeForce Now sur ses prochains téléviseurs haut de gamme.

À l’occasion de sa conférence virtuelle au CES 2021, qui se tenait cet après-midi en direct de Las Vegas, LG a annoncé une nouvelle qui devrait plaire aux joueurs. En effet, les prochains téléviseurs de la marque qui sortiront en 2021 bénéficieront de l’intégration native des services de cloud gaming Google Stadia et Nvidia GeForce Now. Un nouveau hub baptisé Game Optimizer permettra également de proposer une expérience ingame toujours plus immersive.

Google Stadia continue sa progression

Le service de cloud gaming de Google aura mis un peu de temps à se déployer dans nos habitudes de jeu, mais c’est désormais chose faite. Tandis que le GAFAM avait promis l’arrivée de Stadia sur Google TV d’ici la fin du premier semestre 2021, l’intégration du service sur les prochains téléviseurs LG est désormais officielle. Une arrivée qui devrait rapidement être suivie par la concurrence, à l’image de Sony et de sa nouvelle gamme Bravia, qui devrait elle aussi prendre en charge le service à travers ses prochaines mises à jour. Concrètement, cela ne devrait évidemment pas changer grand-chose, mais cette intégration native inédite a le mérite de consolider le cloud gaming dans nos habitudes de consommation vidéo, au même titre que YouTube ou Netflix par exemple.

Autre ajout similaire annoncé par LG, l’intégration native du service de cloud gaming de Nvidia GeForce Now. Une première puisque si le service est disponible sur de nombreuses plateformes, il n’est pour le moment livré sur aucun téléviseur.

Game Optimizer

Autre service annoncé par LG pour améliorer l’expérience gaming sur ses téléviseurs, l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité de paramétrage. Baptisée Game Optimizer, cette dernière permettra à l’utilisateur d’accéder plus simplement aux options directement liées au gaming. On y retrouvera notamment le réglage du taux de rafraîchissement, la gestion du décalage d’entrée, ainsi que la possibilité d’optimiser l’image et le son d’un jeu en temps réel. D’autres nouveautés hardware sont également attendues rapporte le site Engadget, comme la prise en charge du FreeSync et du G-Sync.

Si ces nouvelles fonctionnalités ne sont finalement pas surprenantes de la part de LG, elles témoignent de la place toujours grandissante du jeu vidéo dans notre quotidien.