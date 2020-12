TikTok teste un format de 3 minutes, avec YouTube dans le viseur

TikTok pourrait prochainement permettre à ses créateurs de publier de longues vidéos de 3 minutes sur sa plateforme, contre 1 minute maximum actuellement.

La marque de fabrique de TikTok, et ce qui a en grande partie contribué à son succès phénoménal, ce sont avant tout ses très courtes vidéos verticales. Limitées à 1 minute, celles-ci s’avèrent totalement adaptées au mobile puisqu’elles sont rapidement consommables par l’utilisateur. Sauf que le réseau social en pleine expansion pourrait bien délaisser la recette qui a fait son succès et proposer des vidéos plus longues de 3 minutes. La plateforme teste en effet cette nouvelle fonctionnalité chez un panel restreint de créateurs. Certains expliquent que la plateforme leur a envoyé une notification pour leur donner un accès anticipé à la mise en ligne de vidéos de 3 minutes, capture d’écran à l’appui.

😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3 — Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020

Reste donc à voir si ce test de TikTok sera concluant et si la plateforme généralisera les vidéos de 3 minutes à tous les utilisateurs. Cela pourrait être préjudiciable à TikTok dans le sens où les vidéos courtes sont l’un de ses immenses points forts, mais cela permettrait aussi à la plateforme de venir jouer, en partie, sur les plates-bandes de YouTube. Les créateurs pourraient se servir de ces 2 minutes supplémentaires afin de proposer de nouveaux formats, proches de ceux qu’on peut retrouver sur YouTube, comme des vlogs ou des tutos. Avec des vidéos de 3 minutes, ByteDance – l’entreprise derrière l’application – permettrait également aux musiciens de publier des musiques complètes, voire des clips, d’autant que TikTok signait récemment un partenariat majeur avec Sony Music pour utiliser son catalogue dans l’app. Même constat côté films et séries, puisqu’on pourrait bien y retrouver des bandes-annonces complètes, au format vertical.

