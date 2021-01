Super Mario 3D World + Bowser’s Fury arrive le 12 février avec une édition spéciale de la Switch

Nintendo a dévoilé un peu plus d’informations sur Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, qui sortira le 12 février sur la gamme Nintendo Switch.

Les joueurs connaissant déjà le jeu original Super Mario 3D World sur Wii U peuvent se rassurer, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Switch offre un certain nombre d’ajouts qui sauront satisfaire ceux en quête de nouveau contenu. Dans la partie du jeu consacrée à Super Mario 3D World, les joueurs peuvent parcourir la multitude de stages colorés qui composent le jeu en compagnie de leurs proches, où et quand ils veulent grâce au modes multijoueur en ligne ou en local et en incarnant au choix Mario, Luigi, Peach et Toad.

Nintendo a aussi dévoilé la Nintendo Switch – Édition Mario (rouge et bleu) aux couleurs de la célèbre tenue de Mario. Cette édition spéciale sera également disponible dès le 12 février en magasin et inclut des manettes Joy-Con rouges avec des dragonnes bleues, un support Joy-Con bleu ainsi qu’une station d’accueil et une console Nintendo Switch rouges, marquant ainsi la première apparition d’une Nintendo Switch dans un nouveau coloris. Une pochette de transport assortie ainsi qu’une protection d’écran sont également incluses.