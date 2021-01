CES 2021 : Sennheiser dévoile ses écouteurs pour les audiophiles

La puissance d’un casque, dans des écouteurs. C’est le pari qu’à fait Sennheiser avec ses nouveaux IE 300. La marque s’adresse aux audiophiles désireux de bénéficier d’une qualité sonore sans faille, sans avoir à s’encombrer d’un casque.

Référence dans le domaine de l’audio, Sennheiser continue d’innover avec ses produits. La marque à profité du CES 2021, entièrement en ligne, pour dévoiler les petits nouveaux de sa gamme : les IE 300. Ces écouteurs s’adressent aux audiophiles qui voudraient bénéficier d’une qualité sonore supérieure, sans avoir un s’encombrer d’un casque. « Les écouteurs IE 300 garantissent une expérience audio supérieure, en toutes circonstances, dans tous les contextes » annonce Sennheiser. Dans son communiqué, la marque détaille les caractéristiques de ses produits qui reprennent une version affinée du transducteur Extra Wide Band 7mm de la marque. La membrane a été optimisée pour atténuer les résonances naturelles et la distorsion harmonique totale. Le volume arrière du transducteur a été conçu pour minimiser la réflexion à l’intérieur de la coque et la chambre de résonance évite l’effet de masque dans le conduit auditif pour des aigus clairs et détaillés. En revanche, la réduction de bruit active n’est pas au programme.

Côté design, la marque a misé sur une forme plutôt atypique, mais qui vise à rendre l’outil confortable lors des longues sessions d’écoute. Intra-auriculaires, les IE 300 viennent se poser dans le conduit auditif par le haut et les câbles, courbés pour l’occasion, se placent derrière les lobes. Cela permet notamment de réduire le risque de les voir tomber au moindre mouvement et confère aux écouteurs un maintien à toute épreuve. Ils seront vendus avec plusieurs tailles d’embouts en silicone pour s’adapter à toutes les oreilles. Enfin, Sennheiser a misé sur la longévité pour son produit et assure des années de plaisir d’écoute. Ainsi, le câble 3,5 mm fourni avec les écouteurs est renforcé en para-mise ce qui permet de lui offrir une stabilité même après plusieurs milliers de cycles de torsions. Une bonne nouvelle quand on sait que les câbles classiques ne supportent pas trop d’être enroulés à tour de bras. La marque va aussi plus loin en annonçant que des câbles de rechange seront disponibles dans l’éventualité où celui-ci viendra à céder. Les écouteurs Sennheiser IE 300 seront disponibles à partir du 19 janvier prochain au prix de 299 euros. C’est une coquette somme, mais que les audiophiles seront peut-être prêt à dépenser pour bénéficier de la qualité sonore d’un casque, mais au format réduit.