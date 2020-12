Fall Guys : le streamer Ninja a le droit à son skin dans le jeu

Preuve, s’il en fallait une, de l’importance grandissante de Ninja dans l’univers du jeu vidéo, Mediatonic vient de consacrer une tenue au streamer. Par surprise, la firme annonce que le joueur fait désormais son entrée dans l’univers de Fall Guys. Dès aujourd’hui, les joueurs pourront mettre la main sur cette tenue des plus reconnaissables et ainsi arborer fièrement ses cheveux bleus, ainsi que son bandana jaune. Pour se les procurer, il faudra disposer d’une couronne pour le haut et d’une autre pour le bas. Seulement quelques victoires seront donc nécessaires. Visiblement, les joueurs n’ont pas attendu très longtemps avant de se procurer ces nouvelles tenues puisque plusieurs internautes expliquent avoir croisé bon nombre de petits haricots aux couleurs du streamer dans le jeu. Certains expliquent qu’ils ont presque envahi Fall Guys depuis quelques heures. C’est donc une bonne manière pour Mediatonic de faire appel à la communauté de Ninja et de relancer l’intérêt pour son jeu par la même occasion. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’il est à l’honneur dans un jeu puisque Fortnite lui avait consacré un skin par le passé.

Surprise!@Ninja is now in the store and he only costs:

— Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) December 20, 2020