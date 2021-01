Navigo : le titre de transport dématérialisé arrive sur iPhone

Bonne nouvelle pour les détenteurs d’un iPhone ! À partir de février prochain, il sera possible d’utiliser son smartphone comme titre de transport. Lancé dans septembre dernier, le titre de transport dématérialisé n’était alors disponible que sur les smartphones Samsung.

Il aura fallu plus de 5 mois pour qu’Apple et Île de France Mobilités trouvent un accord. Si en septembre dernier la RATP avait lancé les tickets dématérialisés, seuls les smartphones Android disposant d’une puce NFC étaient jusqu’alors concernés. Selon Le Parisien, les tickets à l’unité et les pass Navigo pourront désormais être achetés directement depuis l’iPhone et l’usager sera capable de le valider devant les portiques d’un simple passage sur les terminaux dédiés. Il faudra en revanche attendre février prochain pour en bénéficier. Selon nos confrères de iGeneration, même lorsque le téléphone est à plat, il est possible de valider son titre grâce à la réserve d’énergie disponible depuis le lancement de l’iPhone XS.

Comment ça marche ?

Pour recharger son pass ou simplement acheter un ticket, il faudra se rendre sur l’application ViaNavigo. À l’instar d’un automate, elle permet de choisir parmi les différentes offres du réseau francilien. Ainsi, vous pourrez par exemple recharger votre Navigo Mensuel d’un simple clic. Il faudra ensuite utiliser le smartphone comme terminal de validation. Ceux qui voudraient conserver leur pass physique pourront aussi le recharger en plaçant la carte au dos du smartphone. Il faudra dans tous les cas disposé d’un smartphone avec une puce NFC. Pour les utilisateurs des bus parisiens qui ne disposeraient pas d’un téléphone compatible, il est aussi possible d’acheter un titre de transport par sms en envoyant BUS suivi du numéro de la ligne au 93100. 2 euros seront alors ajoutés à votre facture téléphonique. Pour la ligne 21 par exemple, il faudra taper BUS21 et ensuite présenter le reçu au conducteur ou lors des contrôles. IDFM entend bien réduire l’affluence aux bornes lors des jours de rechargement par exemple. C’est aussi une manière de prévenir les attroupements en cette période de pandémie.