CES 2021 : Lenovo dévoile 4 nouveaux PC de sa gamme Legion

Lenovo profite du CES pour présenter les nouveaux fleurons de sa gamme gaming Legion. La firme annonce 4 nouveaux PC et promet une expérience de jeu exceptionnel grâce à l’intelligence artificielle.

Lenovo Legion présente sa gamme taillée pour le jeu vidéo et dopée à l’intelligence artificielle. La firme profite du CES 2021 pour présenter en détails les PC qui viendront élargir son offre. Avec pas moins de 5 modèles, elle promet de s’adapter à tous les joueurs et d’offrir une expérience exceptionnelle. Grâce à un nouveau logiciel d’intelligence artificielle, ces derniers pourront bénéficier d’une meilleure fréquence d’images et d’une réduction du temps de latence en jeu grâce à l’overclocking du processeur et du GPU. Ce nouveau Mode-Intelligent permettra de personnaliser ses performances de jeu lorsqu’il est activé. Concrètement, l’intelligence artificielle détectera automatiquement les jeux en les comparants à la série de 16 titres AAA préchargés. Elle sera ensuite capable d’activer les paramètres nécessaires pour obtenir le meilleur FPS pour le jeu, sans compromettre pour autant la vitesse et le traitement du graphisme. Parmi les titres qui pourront bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, on retrouve sans surprise Cyberpunk 2077, Apex Legends, League of Legends et Assassin’s Creed Odyssey. Il sera aussi possible d’en profiter sur Fortnite et Read Dead Redemption 2.

Lenovo Legion 7 et 7 Slim

Élément phare de cette présentation, le Lenovo Legion 7 se décline deux versions. Le Legion 7 sera alimenté par le processeur mobile octa-core AMD Ryzen 9 5900H et bénéficiera de la prochaine génération de GPU NVIDIA GeForce RTX. Il intégrera un écran IPS QHD de 16 pouces quasi borderless et avec une très haute densité de pixel et un ratio écran/corps de 90 %. La dalle promet un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité de 500 nits. Le Lenovo Legion 7 est également équipé de Dolby Vision et du NVIDIA G-SYNC pour une meilleure qualité d’image. La firme annonce aussi son intention de prendre soin des yeux des joueurs avec la technologie Eye Care. Elle permet de réduire la luminosité bleue et de supprimer les scintillements pour éviter la fatigue oculaire lors des longues sessions. C’est le premier écran haute performance à bénéficier de la certification faible lumière bleue de TÜV Rheinland. Le PC sera proposé à partir de 1499 euros à partir de mai prochain.

Pour la version slim du PC, avec son châssis en métal, il sera possible d’opter pour deux types d’écran : un iPS 4K (3840 x 2160) de 15,5 pouces presque sans bord avec un taux de rafraîchissement de 60 HZ et un écran IPS Full HD (1920 x 1080) avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz. Sur la balance, cette version contenue du Legion 7, affiche à peine 1,9 kg lui conférant une mobilité accrue. Elle sera vendue à partir de 1299 euros d’ici mars 2021. Les deux PC seront dotés du système intelligent de gestion thermique, qui garantit un flux d’air supérieur de 18 % par rapport aux précédentes versions et une meilleure gestion de la chaleur et du bruit.

Lenovo Legion 5 et 5 Pro

Proposé en Phantom Blue avec rétroéclairage blanc, le Lenov Legion 5 de 17,3 pouces est doté d’un écran IPS Full HD (1920 x 1080) avec un taux de rafraîchissement de 144 hz. La version 15,6 pouces, bénéficiera quant à elle d’un taux à 165 Hz et d’une colorimétrie à 100 % sRGB avec un écran IPS Full HD. Sur la balance, il affiche 2,4 kg. Il profitera aussi de processeurs mobiles AMD Ryzen 7 5800 H et des GPU NVIDIA GeForce RTX à venir. La version Pro affiche sensiblement les mêmes caractéristiques techniques, mais proposera une ventilation arrière amplifiée pour les sessions de jeu plus intenses. Côté écran, il faudra compter sur un IPS QHD de 16 pouces (2560 x1600) et lumineux de plus de 500 nits. Il prendra en charge 100 % de la colorimétrie sRGB. Les deux itérations seront commercialisées à partir de 1099 euros en mars prochain. La marque a aussi annoncé l’arrivée d’un ordinateur portable moins cher : Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 en mai prochain. Il sera commercialisé à partir de 699 euros.