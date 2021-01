Animation, jeux vidéo… découvrez l’école Objectif 3D ce samedi 16 janvier

Ce 16 janvier 2021, l’école Objectif 3D organise une journée portes ouvertes sur ses campus de Montpellier et d’Angoulême. Spécialisée dans le cinéma d’animation ainsi que les jeux vidéo depuis 20 ans désormais, l’école a déjà formé plusieurs centaines d’étudiants dans ces branches de métier.

Depuis 1999, Objectif 3D est une école qui propose des cursus spécialisés dans plusieurs corps de métiers de la 3D ainsi que dans les jeux vidéo. Les formations sont reconnues par le ministère du Travail, et sont agrémentées de diverses certifications qui vous propulseront pleinement sur le marché de l’emploi.

Gameplay Programming, Ciné 3D/VFX, Game & Level Design… Objectif 3D forme des professionnels au savoir-faire et savoir-être qui attendent chaque salarié dans un studio de production, de jeux vidéo ou de cinéma d’animation. Regroupant des passionnés d’images de synthèse, de programmation et d’anciens acteurs de l’industrie, cette école certifiée permet une immersion professionnelle quotidienne durant le cursus scolaire.

Afin de mieux appréhender cet esprit de famille, l’école Objectif 3D organise une journée portes ouvertes le samedi 16 janvier sur les campus de Montpellier et Angoulême. Également, des immersions gratuites sont proposées tous les mercredis, toute l’année, et même 3 fois par semaine pendant les vacances scolaires. C’est l’occasion rêvée pour discuter avec les enseignants, mais aussi avec des étudiants qui seront à même de vous conseiller et de vous renseigner sur votre parcours professionnel. Pour les immersions gratuites, vous pourrez surtout assister à des cours de votre choix, un superbe échantillon pour vous faire une idée sur le contenu de cette formation.

L’un des nombreux avantages de cette école 3D, c’est notamment sa convivialité. Les campus conservent une taille humaine, les enseignants sont investis, et en prise avec le secteur d’activité qui les concerne. La pédagogie est assurée avec un suivi quotidien et quasi individuel, et bien sûr des conditions réelles de travail, sur des projets concrets et pratiques. Cette alchimie de proximité, d’esprit d’équipe et de convivialité vous offre une véritable initiation sur des métiers qui sont de plus en plus concurrentiels.

Pour les passionnés de gaming, les cours de Game & Level Design vous permettent de vous immerger directement dans l’industrie de jeux vidéo. Vous serez initié aux méthodes de création de jeux, durant 3 années d’enseignement. Les cours théoriques assureront une bonne connaissance du savoir-faire (Shaders DirectX12, Normal Maps, Retopology, Level Of Detail entre autres) puis ils seront progressivement agrémentés d’interventions professionnelles et ponctuelles de professeurs, mais aussi de professionnels en activité, lors de cours programmés, les « Masterclass ».

Pour le secteur du cinéma d’animation 3D & VFX, on trouve également une formation professionnalisante qui permet d’appréhender le modeling, animation, rigging/skinning, texturing/mapping/shading, lighting, compositing ainsi que le rendering. Autant de cordes à avoir à son arc qui serviront et seront mises en application sur des projets réalistes, ou encore de fiction. Au cours de cette formation, plusieurs courts-métrages de qualité et de complexités croissantes seront réalisés par les élèves. Voilà une excellente première expérience, qui pourra par la suite être présentée lors d’un entretien d’embauche ! Ce ne sont pas moins de 8 métiers dans le cinéma 3D qui sont concernés par ce cursus de 4 ans.

L’avantage de l’école Objectif 3D, c’est d’abord la proximité avec le corps enseignant, mais aussi la durée des formations qui se situent entre 3 et 4 ans maximum. C’est un de moins que dans les autres écoles. Chaque étudiant obtient un titre professionnel RNCP Bac+2 ou Bac+4 reconnu par le Ministère du Travail ainsi que les certifications Unity & Unreal Engine. Enfin, à partir de septembre 2021, les formations des campus de Montpellier et d’Angoulême seront également proposées à distance, ou en formule mixte (50/50 présentiel/distanciel, au choix).

Campus de Montpellier :

Parc scientifique Agropolis

2214 boulevard de la Lironde

34980 Montferrier-sur-Lez

Campus d’Angoulême :

44 rue René Goscinny

16000 ANGOULÊME