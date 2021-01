Le CES nous réserve parfois des surprises, comme cet étonnant ordinateur portable doté de trois webcams et d’une bande LED cerclant son écran.

Cette édition 2021 du CES aura été chargée en annonces d’ordinateurs, notamment grâce à l’arrivée des nouveaux Ryzen 5000 d’AMD et des GeForce RTX 30 de NVIDIA. Néanmoins, si ce n’est les nouvelles versions des ZenBook Duo ou du ROG Zephyrus Duo 15 SE d’Asus et leurs deux écrans, peu de constructeurs ont tenté des concepts vraiment originaux si ce n’est un upgrade bienvenue en terme de puissance. C’est pourtant le cas du Avita Admiror II, un étonnant laptop gaming qui devrait plaire aux streamers ou tout simplement à ceux qui enchaînent les visioconférences puisqu’il est équipé de trois webcams ! Celles-ci permettent d’accéder à trois niveaux de zoom : « Gros plan », « Plan Moyen » et « Plan large », indique la marque. Mieux encore : son écran est cerclé d’une LED pour améliorer drastiquement la qualité de vos vidéos, un peu comme le fait une Ring Light.

Malheureusement, c’est tout ce que nous savons sur le Avita Admiror II, dont les caractéristiques techniques n’ont pas été détaillées. Pas un mot sur la résolution de l’écran ou celles des webcams, ni sur le processeur ou le GPU. Nexstgo, la marque à l’origine de cet ordinateur atypique, a néanmoins souligné son partenariat avec Loupedeck, un fabricant de console d’édition pour la photo, la vidéo, la musique et le graphisme. Il se pourrait donc que l’Avita Admiror II soit optimisé pour ces machines, et donc idéal pour streamer sur Twitch, par exemple, même si la marque n’a rien confirmé en la matière. Évidemment, le prix et la date de sortie n’ont pas été évoqués.