En quelques jours, ToonMe est devenue très populaire. L’application de retouche, qui permet de se transformer en personnage Pixar ou Disney, a été en tendance Twitter pendant plusieurs jours.

Et si le héros du prochain film Pixar, c’était vous ? C’est du moins ce que propose la nouvelle application en vogue : ToonMe. En un clic, ToonMe propose de transformer n’importe quel portrait pour lui donner une apparence cartoonesque. Pour ce faire, il suffit de la télécharger dans les store Google et Apple, et de télécharger une image depuis son téléphone. Ensuite, grâce à ses algorithmes ToonMe transformera les portraits pour leur appliquer un style différent. Ainsi, il sera possible de devenir un personnage Pixar, Disney, et même de découvrir une caricature de nos frimousses. Depuis quelques jours l’application séduit de nombreux utilisateurs qui partagent en masse le résultat sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les hashtags #Pixar ou #ToonMe sont restés en tendance pendant plusieurs jours. De notre côté, on n’a pas pu résister à l’envie d’essayer et le résultat est plutôt convaincant.

Ça va, j’ai la tête du gentil qui finit avec la princesse 😁 #toonme pic.twitter.com/fPmWsfI4At — Rémi Lou (@RemiLouFR) January 13, 2021

Et les données alors ?

Depuis le succès décrié de FaceApp, qui proposait de rajeunir ou vieillir des personnages, les utilisateurs sont méfiants sur les données récoltées par ces applications. Il faut dire que FaceApp ne répondait pas aux critères du règlement général des données personnelles et se régalait avec les informations des utilisateurs. L’UFC que choisir avait d’ailleurs alerté la CNIL en 2019 à ce sujet. Les choses sont plus claires pour ToonMe qui détaille sa politique sur son site internet. Ainsi, on apprend que l’entreprise récolte les informations personnelles fournies volontairement comme par exemple le nom, l’adresse e-mail, le nom d’utilisateur et les informations sur les réseaux sociaux qui sont utilisées à la création du compte. C’est le cas notamment lorsqu’un utilisateur utilise ses identifiants Facebook. En revanche, l’application demande la permission à l’utilisateur d’accéder à ses photos ou à sa caméra. ToonMe a aussi la possibilité de modifier les photos stockées pour appliquer l’effet désiré. D’ailleurs, l’application utilise des technologies de reconnaissance faciale pour détecter un visage sur une photo, trouver les points clé et appliquer l’effet. Elle pourra par exemple ne proposer que les portraits dans la galerie photo du téléphone. ToonMe précise que les images ne seront pas divulguées sauf si le consentement explicite de l’utilisateur a été demandé. Pour les utilisateurs non enregistrés, les photos sont automatiquement supprimées des serveurs après deux semaines. Enfin, comme pour une application classique, les informations récoltées peuvent être partagées avec des partenaires pour proposer de la publicité ciblée. Nous avons aussi vérifié les traceurs présents dans l’application grâce à l’outil Exodus. Disponible sur Android et iOS, il permet d’identifier clairement les applications qui pourraient être dangereuses. Ainsi, il sera possible de voir le nombre d’autorisations requises pour l’utilisation d’un outil et aussi les traceurs. Pour ToonMee, on dénombre pas moins de 10 pisteurs, essentiellement liés à Google et Facebook. On retrouve par exemple Facebook Analytics ou encore Google AdMob. Il faudra donc être vigilant et la désinstaller une fois que vous l’avez utilisée.