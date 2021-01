CES 2021 : Asus officialise un nouveau laptop gaming TUF

Plus abordable que la plupart des PC gamers du marché, la gamme Asus TUF reste un bon compromis entre puissance et prix contenu.

Après avoir présenté sa nouvelle gamme Strix Gaming, Asus poursuit sa conquête du CES 2021 en annonçant l’élargissement d’une nouvelle gamme bien connue des joueurs. Ce soir, la marque a en effet présenté sa nouvelle itération TUF, le Dash F15, un laptop gaming complet et compact, combinant de puissantes performances et un prix contenu.

Compact, le TUF Dash F15 d’Asus ne pèse que 2 kg pour moins de 2 cm d’épaisseur une fois refermé. La marque confirme un vrai renouveau dans le design de sa gamme, tout en bénéficiant de la certification de solidité militaire MIL-STD-810H. Accessible dans de nouveaux coloris Moonlight White et Eclipse Gray, le PC portable saura se glisser partout, y compris au bureau.

Sous le capot, le TUF Dash F15 embarque pourtant la dernière génération de processeurs, avec un SoC Intel Core i7-11375H de onzième génération, couplé aux derniers GPU laptop de Nvidia. Destiné au gamers, il promet évidemment un très bon taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz, ainsi qu’une puissante batterie, permettant jusqu’à 16,6 heures de jeu en continu. Il dispose aussi de 32 Go de RAM DDR4-3200, ce qui lui permettra de faire tourner n’importe quel logiciel, même en multitâche. Le TUF F15 dispose aussi de 1 To de mémoire extensible via un port SSD supplémentaire. Parfait pour stocker tous vos jeux si vous n’êtes pas encore passé au cloud gaming. Malgré son poids plume, le laptop devrait aussi vous promettre de ne jamais prendre de coup de chaud, puisqu’il bénéficie d’un système de refroidissement capable d’évacuer la chaleur à travers quatre points de sortie placés stratégiquement sur la machine. Aucune date de sortie ni de prix n’ont encore été annoncés par la marque, il faudra donc patienter un peu avant de s’offrir le terminal.