Baptisé AirPop, ce nouveau masque intelligent présenté pendant le CES 2021 se connecte à votre smartphone, et vous indique quand changer de filtre à air.

Popularisés malgré eux depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les masques font aujourd’hui partie de notre quotidien. Problème, avec la prolifération soudaine de masques chirurgicaux jetables sur le marché, ces derniers représentent désormais une préoccupation environnementale majeure. Heureusement, pour remédier à cela, de plus en plus de marques se distinguent en proposant des versions plus durables du simple masque facial. C’est notamment le cas d’AirPop, un masque intelligent qui a non seulement le mérite d’être plus durable que ses itérations classiques, mais qui permet aussi d’alerter son utilisateur lorsqu’il est temps de changer de filtre à air.

Bardé de technologies, l’AirPop intègre ainsi des capteurs baptisés Halo, qui couplés à une application mobile, vous indiquent non seulement l’état d’usure du filtre, mais aussi plusieurs informations sur la qualité de l’air ambiant et votre respiration. Contrairement à la plupart des masques chirurgicaux classiques, ce nouveau masque intelligent a directement été pensé pour lutter contre la propagation des agents pathogènes, et plus particulièrement du Covid-19. Il est donc entièrement optimisé pour se protéger en cette période de pandémie, promet la marque sur son site officiel. Une fois le Coronavirus définitivement éradiqué, il sera également un allié bien utile pour se protéger de la pollution urbaine.

Ce n’est évidemment pas la première fois depuis le début de la pandémie qu’une marque commercialise un masque facial intelligent. Il y a quelques jours, Razer avait lui aussi annoncé son projet Hazel, tandis qu’une société aixoise profitait il y a peu du CES 2021 pour officialiser son xHale, un masque capable de venir à bout de la buée sur les lunettes aussi bien que de la sensation d’étouffement qui survient souvent après un port longue durée. Attendu pour la fin du mois, l’AirPop sera accessible sur le site officiel de la marque ainsi que chez certains revendeurs au prix de 150$, soit environ 123€.