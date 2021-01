CES 2021 : Asus présente son mini projecteur ZenBeam Latte

Nouvelle itération de la gamme ZenBeam, le Latte d’Asus est un mini projecteur capable d’offrir une jolie qualité d’image, ainsi qu’une bonne autonomie.

Pas plus grand qu’une tasse de café. C’est sans doute le constat qui a inspiré Asus dans le choix du nom de son nouveau ZenBeam Latte. Avec son petit format, et son revêtement en tissu, destiné à rendre l’appareil plus chaleureux, le mini projecteur du constructeur devrait réussir à trouver sa place sur le marché pourtant déjà bien fourni des projecteurs nomades.

Présenté cette année au CES 2021, l’appareil bénéficie d’une batterie de 6000 mAh, qui lui offre autonomie de trois heures, soit assez pour regarder la plupart des films d’une seule traite (n’espérez cependant pas vous lancer dans Le Seigneur des Anneaux version longue ou La Passion du Christ sans arrêt au stand de charge). Polyvalent, il pourra aussi être utilisé comme une simple enceinte Bluetooth, avec jusqu’à 12 heures d’autonomie en mode vocal, et un haut-parleur Harman Kardon 10W capable de naviguer entre trois modes : films, musique et jeux. Sans surprise, il est compatible avec Android et iOS, ainsi qu’avec Windows 10 et Android TV, pour pouvoir profiter de l’ensemble de vos services multimédias préférés.

Avec sa portée de 40 à 120 pouces (1 à 3 mètres), et sa luminosité de 300 LED lumens assure la marque, le ZenBeam Latte ne sera évidemment pas le projecteur le plus puissant du marché. En revanche, il devrait parvenir à se fondre dans votre quotidien, tout en se révélant particulièrement utile en tant qu’appareil d’appoint.

Récompensé par le prix de l’innovation au CES 2021, le prix du Good design Award 2020, le projecteur Asus ZenBeam Latte devrait être commercialisé dans le courant du deuxième trimestre aux Etats-Unis, pour un prix avoisinant les 328€ (399$). Aucune information n’a en revanche été dévoilée concernant une éventuelle commercialisation en Europe.