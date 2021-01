Galaxy S21 : comment suivre la conférence de Samsung en direct ?

Samsung s’apprête à dévoiler ses nouveaux fleurons, les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra. Comment suivre la conférence en direct, à 16h ?

Ce jeudi 14 janvier 2021 à 16h (heure française), Samsung lèvera enfin le voile sur son dernier fleuron, le Galaxy S21. Comme l’an dernier, on s’attend à voir débarquer trois smartphones : un Galaxy S21, un Galaxy S21+ et un Galaxy S21 Ultra. Pour tout savoir des rumeurs à propos de ces smartphones, nous avons compilé toutes les informations à retenir dans notre dossier consacré au Galaxy S21.

Pour résumer, le Galaxy S21 devrait adopter le même écran poinçonné que l’année dernière sur les Galaxy S20. On aurait néanmoins le droit à un nouveau design, notamment du côté du bloc photo. Celui-ci devrait encore s’améliorer sur le modèle « Ultra », et les rumeurs envisagent même l’arrivée du stylet du Galaxy Note, le S-Pen, sur cette variante premium du Galaxy S21 ! Sinon, on retrouverait une nouvelle puce dans nos contrées, l’Exynos 2100, et probablement le nouveau capteur d’empreinte supersonique fraîchement présenté par Qualcomm durant le CES 2021.

Aussi, on pourrait avoir le droit à d’autres surprises, comme la présentation des SmartTags, des sortes de trackers qu’on pourra placer sur ses effets personnels pour les retrouver plus facilement. Samsung pourrait également dévoiler une nouvelle paire d’écouteurs sans fil… Pour avoir toutes les réponses, on vous invite à vous connecter à 16h tapantes sur la page Facebook officielle de Samsung ou sur son live sur YouTube (ci-dessous).