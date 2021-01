Lidl veut démocratiser la domotique avec une gamme complète à petit prix

À partir du 1er février, Lidl proposera dans ses quelque 1 550 enseignes en France une nouvelle gamme de produits Lidl Smart Home. Celle-ci comprend huit objets connectés pour la maison.

Le 1er février, Lidl va pleinement se lancer dans la bataille de la domotique avec toute une gamme d’appareils connectés à petit prix. Cette collection, baptisé Lidl Smart Home, repose sur huit premiers produits Silvercrest pour la maison, et s’ils ne se montrent pas particulièrement originaux par rapport aux produits concurrents, l’enseigne a le mérite de casser les prix.

Ainsi, on retrouve tout d’abord des ampoules connectées LED E27 et GU10, qui seront disponibles au prix de 7,99 euros l’unité. Une troisième ampoule A14 sera quant à elle vendue 9,99 euros, et toutes pourront diffuser qu’un éclairage blanc, plus ou moins chaud ou froid. Ensuite, on retrouve la prise connectée, vendue seulement 9,99 euros, le ruban lumineux pour accrocher derrière son téléviseur, par exemple, à 17,99 euros, mais aussi un chauffage connecté à 39,99 euros (une sorte de radiateur soufflant) ou une passerelle à 19,99 euros. Toute une gamme, donc, mais il sera a priori possible d’acheter tous ces produits indépendamment, et Lidl ne va semble-t-il pas proposer de kit de démarrage. Il restera néanmoins indispensable de se procurer la passerelle, qui assurera la connexion entre les différents produits et la box internet via le protocole ZigBee 3.0. Pour finir, on retrouve une application pour contrôler tous ces objets connectés, baptisée Smart Home de Lidl, et disponible sur le Play Store et l’App Store.

Reste à voir si Lidl parviendra à s’imposer sur ce secteur, après avoir su faire de sa marque Silvercrest un incontournable dans la cuisine avec le Monsieur Cuisine Connect, ou encore ses écouteurs sans fil à prix cassé. Sauf que cette fois, Lidl n’est pas seul sur le secteur des produits connectés à bas prix, puisqu’on y retrouve Ikea qui s’est illustré depuis plusieurs années avec une large gamme de produits s’étalant des ampoules connectées ou volets roulant jusqu’aux enceintes comme la Ikea Symfonisk en collaboration avec Sonos.