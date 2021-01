Philips Hue sort enfin un module pour interrupteur mural existant

C’est à l’occasion du CES, que Philips Hue vient de dévoiler un accessoire attendu depuis un bon moment par les utilisateurs : un module pour interrupteur mural existant

Ce nouveau module interrupteur mural de Philips Hue est le complément idéal à toute installation Philips Hue. Installé derrière les interrupteurs existants, il vous permet de transformer un interrupteur existant en un interrupteur intelligent et garantit que votre éclairage intelligent est toujours accessible. Que ce soit via l’application ou par commande vocale : plus besoin de se lever du canapé pour allumer les interrupteurs qu’un membre de la famille ou un invité aurait pu éteindre. De plus, dans l’application Hue, vous pouvez simplement sélectionner des scènes d’éclairage et personnaliser le fonctionnement de l’interrupteur pour scénariser votre ambiance lumineuse. Ce module Hue de Philips pour interrupteur est alimenté par des piles avec une durée de vie minimale de cinq ans.

Le module Philips Hue pour interrupteur mural existant sera disponible au printemps 2021 au prix de 39,99 euros ou 69,99 euros le pack de 2.

On notera également l’amélioration de l’un des produits Philips Hue les plus populaires : le variateur de lumière Philips Hue. Le nouveau modèle offre un contrôle sans fil intuitif de l’éclairage Philips Hue sans utiliser l’application. En plus de varier ou d’allumer l’éclairage d’une pièce ou d’une zone, l’interrupteur, grâce à sa fonction gradation, vous permet de régler vos scènes lumineuses préférées ou d’obtenir la meilleure lumière en fonction de l’heure de la journée. Fixez-le où vous voulez à l’aide de la plaque murale ou placez le variateur sur une surface magnétique, pour pouvoir toujours contrôler votre éclairage intelligent.

Le variateur Philips Hue, nouvelle version sera disponible à partir du 26 janvier 2021 au prix de 19,99 euros.