PUBG Mobile, Call of Duty Mobile et Honor of Kings sont autant de jeux qui ont réussi à attirer les « core gamers » dans leur filets, et les ont fait dépenser beaucoup d’argent en 2020.

Dans le rapport State of Mobile 2021, App Annie révèle que deux tiers des recettes des jeux mobiles de 2020 ont été générés par les « core gamers » alors même qu’ils ne représentent qu’un cinquième du pourcentage des jeux téléchargés. Les dépenses sont principalement générées lors d’événements de saison ou de tournois, qui représentent près de 40% de la somme totale des recettes de 2020, soit 53 milliards de dollars sur 143 milliards de dollars, dans des jeux comme PUBG Mobile ou encore Honor of Kings. À eux seuls, ces deux jeux ont généré plus de 60% des recettes du marché des jeux mobiles.

Les core gamers de plus en plus attirés par les jeux mobiles

Dans ses statistiques, App Annie fait la différence entre les « core gamers » et les « casual gamers » et les oppose. En français, on parle de joueurs dits expérimentés, et les joueurs occasionnels. Alors que le joueur occasionnel joue pour ne pas se prendre la tête et simplement s’amuser, le joueur expérimenté cherche, lui, un réel intérêt lorsqu’il joue à un jeu et c’est bien pour cela que bon nombre d’entre eux sont prêts à dépenser de l’argent lorsqu’il s’agit de gagner un tournoi ou de tirer profit de tout ce qu’un événement peut offrir. En comprenant la distinction entre les types de joueurs, les statistiques apportées par App Annie ne semblent plus si surprenantes.

Ce qui l’est en revanche, c’est de voir la place que les jeux mobiles ont pris sur le marché vidéoludique et à quel point il génère de plus en plus de profit. Si des jeux comme Roblox, Candy Crush Saga ou Among Us, destinés aux joueurs occasionnels, ont encore leur place dans le top 10 des jeux les plus téléchargés, des jeux comme PUBG, Honor of Kings ou Call of Duty Mobile ont tendance à viser des joueurs qui sont plus enclin à dépenser parce que l’esprit de compétition les y conditionne. Bien que des versions PC ou sur console existent pour certains de ces jeux, de plus en plus de joueurs expérimentés se mettent à considérer le mobile comme une plateforme de jeux vidéo de plus en plus sérieuse.