Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont là, où les précommander ?

Samsung vient d’annoncer ses trois nouveaux flagships de l’année 2021, les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra, qui viennent logiquement succéder aux Galaxy S20. Où se les procurer et à quels tarifs ?

L’officialisation a eu lieu ce jeudi 14 janvier 2021 à l’occasion d’une conférence attendue. Samsung vient de présenter ses trois nouveaux smartphones de l’année 2021, les Galaxy S21. Comme leurs prédécesseurs, les 3 modèles se placent dans le segment haut de gamme des smartphones. Ils seront livrés le 29 janvier prochain, mais en attendant, vous pouvez dès maintenant les précommander chez les différents revendeurs. Rappelons que Samsung offre un SmartTag et une paire de Galaxy Buds Live pour les précommandes des S21 et S21+, ou une paire de Galaxy Buds Pro pour le S21 Ultra.

Cet article sera mis à jour lorsque de nouveaux marchands proposeront le smartphone.

Où acheter le Samsung Galaxy S21 ?

Le Samsung Galaxy S21 est disponible en quatre coloris : Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Purple ou Phantom Pink, et avec deux options de stockage. Voici les prix :

Samsung Galaxy S21 128 Go à 859 euros

Samsung Galaxy S21 256 Go à 909 euros

À noter que RED by SFR et Cdiscount proposent un paiement en 4 fois.

Où acheter Samsung Galaxy S21+ ?

Le Samsung Galaxy S21 est disponible en trois coloris : Phantom Black, Phantom Silver ou Phantom Purple, et avec deux options de stockage. Voici les prix :

Samsung Galaxy S21+ 128 Go à 1059 euros

Samsung Galaxy S21+ 256 Go à 1109 euros

À noter que RED by SFR et Cdiscount proposent un paiement en 4 fois.

Où acheter Samsung Galaxy S21 Ultra ?

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est disponible en deux coloris : Phantom Black ou Phantom Silver, et avec trois options de stockage et RAM. Voici les prix :

Samsung Galaxy S21 Ultra 128 Go / 12 Go RAM à 1259 euros

Samsung Galaxy S21 Ultra 256 Go / 12 Go RAM à 1309 euros

Samsung Galaxy S21 Ultra 512 Go / 16 Go RAM à 1439 euros

À noter que RED by SFR et Cdiscount proposent un paiement en 4 fois.

Samsung Galaxy S21 : quoi de neuf ?

La nouvelle gamme de Samsung Galaxy comporte donc 3 nouveaux modèles, avec plusieurs configurations de couleur, de stockage et de RAM à choisir. Tous reprennent le même design, et se basent sur un écran de grande qualité Dynamic AMOLED 2X. La taille changera, en revanche, selon les modèles : 6,2 pouces pour le Galaxy S21, 6,7 pouces pour le Galaxy S21+ et 6,8 pouces pour le Galaxy S21 Ultra. Ce dernier modèle affiche également une définition WQHD+ contre une « simple » Full HD+ pour ses petits frères. Du reste, les 3 nouveaux Galaxy S21 proposent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le HDR10+, un écran plat au format 20:9, un poinçon au centre ainsi qu’une vitre Gorilla Glass 6 pour plus de résistance.

Sans surprise, la puissance de 3 nouveaux appareils ne sera pas du fait d’un processeur Snapdragon. Comme il en a l’habitude, le constructeur coréen décide d’utiliser une puce Exynos, ici la 2100, qui est cependant extrêmement performante, l’une des meilleures du marché. Gravée en 5 nm, elle est capable de lancer les derniers jeux en 3D et les applications les plus gourmandes avec les paramètres graphiques au maximum. Ce SoC ne sera pas accompagné de la même façon suivant le modèle de S21 : 8 Go de RAM pour les S21 et S21+, et entre 12 ou 16 Go pour le S21 Ultra.

Pour le secteur photographie, on trouve des S21 et S21+ très similaires avec un capteur principal de 12 MP, un capteur téléphoto 3x de 64 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Ils permettront donc de capturer des vidéos 8K à 24 fps, des photos en 8K, des vidéos UltraHD à 60fps ou encore des ralentis époustouflants jusqu’à 960 fps en 1080p. À l’avant, les 2 modèles les plus abordables embarqueront un capteur frontal de 10 MP. Pour le S21 Ultra, Samsung met les bouchées doubles avec un capteur principal qui passe à 108 MP. Il est accompagné d’une paire de capteurs téléphotos : 3x de 10 MP, et 10x de 10 MP. À cela s’ajoute le même capteur ultra grand-angle de 12 MP, mais également un autofocus Laser. Pas de doute, c’est lui le véritable champion de la photographie dans cette nouvelle gamme de Samsung Galaxy !

L’autonomie reste classique avec respectivement 4000 mAh, 4800 mAh et 5000 mAh pour les S21, S21+ et S21 Ultra. Les 3 modèles sont compatibles avec la technologie de recharge rapide Super Fast Charging 25W (vous pouvez aussi choisir du 45 W sur le S21 Ultra), disposent bien sûr d’un port USB-C et de la technologie de charge sans fil.

Du côté de la conception, on retrouve sur les 3 téléphones une certification IP68, un contour en aluminium de qualité, et un dos en verre sur les S21+ et S21 Ultra. Le modèle le plus abordable, le S21 devra se contenter d’un dos en plastique. Les 3 modèles sont livrés à partir du 29 janvier avec Android 11, One UI 3.1 et Samsung DeX. Pour plus d’information sur le smartphone, vous pouvez consulter notre prise en main des Galaxy S21.