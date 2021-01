Bitcoin : ils ont gagné des millions… mais ont perdu leur mot de passe

Ils pourraient être multimillionnaires, mais ne parviennent pas à mettre la main sur le mot de passe de leur portefeuille de Bitcoins. Le New York Times revient sur la tragédie de ces quelques propriétaires assis sur une mine d’or.

Ils avaient fait le bon choix en misant sur le Bitcoin il y a quelques années, quand on voit à quel point la valeur de celui-ci s’est envolée ces derniers mois. Certains sont désormais assis sur une véritable mine d’or, s’élevant parfois à plusieurs centaines de millions de dollars… mais ils n’y ont plus accès parce qu’ils ont oublié leur mot de passe. Dans ses colonnes, le New York Times relate l’histoire de certains millionnaires du Bitcoin qui ne parviennent plus à récupérer leur dû.

7 002 Bitcoins sur une clé verrouillée

L’histoire qui illustre le mieux le phénomène est celle de Stefan Thomas, un développeur de San Francisco qui avait misé dès le départ sur le Bitcoin. Celui-ci est en possession d’une clé contenant pas moins de 7 002 bitcoins, soit l’équivalent de 220 millions de dollars suivant les cours actuels, environ 183 millions d’euros. Problème : il a beau être multimillionnaire, il n’a pas accès à sa fortune puisqu’il n’arrive plus à mettre la main sur son mot de passe d’origine. Pire encore, puisqu’il ne lui resterait plus que deux tentatives sur dix afin de mettre la main sur son portefeuille de Bitcoin. S’il va jusqu’à dix sans trouver le bon mot de passe, il perdra définitivement cette somme titanesque.

20% des Bitcoins seraient inaccessibles

L’histoire de Stefan Thomas serait hélas partagée par bon nombre d’autres possesseurs de Bitcoin à travers le monde. D’après le New York Times, près de 20% des Bitcoins seraient tout simplement inaccessibles par leurs propriétaires, ou bloqués, soit une somme totale estimée à près de 140 milliards de dollars. Et puisque le Bitcoin n’est régi par aucune institution monétaire, aucune banque ou service ne conserve les mots de passe. Ces millionnaires du Bitcoin n’ont désormais plus que leurs yeux pour pleurer, surtout maintenant que le cours de la cryptomonnaie chute depuis quelques jours.