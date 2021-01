Samsung Galaxy S21 : Un nouveau trio de référence

Voilà, c’est officiel, Samsung profite de la fin du CES 2021 pour annoncer ses tous nouveaux Galaxy S21. Comme l’année dernière, les S21 se déclinent en trois modèles et représentent les nouveaux flagships de la marque.

Les années se suivent et la mise à jour des Galaxy S se fait de plus en plus tôt. Début mars l’année dernière pour les Galaxy S20, Samsung profite de la fin du CES 2021 pour son premier événement Unpacked de 2021, synonyme des nouveaux Galaxy S21, nouveaux fers de lance du constructeur coréen. Et comme ce fut déjà le cas, le cru 2021 se décline en trois modèles, voici les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra. On était passé du S10 au S20 et on aurait pu pensé que le successeur serait le S30 mais non. On a posé la question à la marque et cette dernière se cale sur l’année d’où le S21 pour le modèle de 2021. Logique.

Comme l’année dernière, on garde trois modèles, le Galaxy S21 est le plus petit modèle alors que le Samsung Galaxy S21 Ultra représente le premium du premium avec un bloc photo différent de celui des S21 et S21+. En parlant justement des écrans, on retrouve bien évidemment des dalles Dynamic AMOLED 2X (25% plus lumineuses et 50% plus de contraste que les dalles Dynamic AMOLED) et oui, Samsung garde des écrans plats pour la gamme S. Pour rappel, les technologies d’écrans ont tellement évoluées ces dernières années que les bords d’écran sont maintenant relativement fin et il n’est plus nécessaire de « simuler » l’écran « infini » avec des bords incurvés. Et enfin, on retrouve un poinçon pour la caméra avant en haut au milieu de l’écran.

Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Écran - Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- Densité

- HDR10+

- 120Hz

- 240Hz Touch Sensor

- Gorilla Glass 6

- Poinçon au centre

- Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- Densité

- HDR10+

- 120Hz

- 240Hz Touch Sensor

- Gorilla Glass 6

- Poinçon au centre

- Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition WQHD+

- Densité

- HDR10+

- 120Hz

- 240Hz Touch Sensor

- Gorilla Glass 6

- Poinçon au centre

Design - Contour en aluminium

- Dos en plastique

- IP68 - Contour en aluminium

- Dos en verre

- IP68 - Contour en aluminium

- Dos en verre

- IP68 SoC et GPU - Exynos 2100

- Gravure en 5nm - Exynos 2100

- Gravure en 5nm - Exynos 2100

- Gravure en 5nm Mémoire - 8Go de RAM

- 128Go ou 256 Go de stockage

- Pas port Micro-SD - 8Go de RAM

- 128Go ou 256 Go de stockage

- Pas port Micro-SD - 12Go ou 16Go de RAM

- 128Go, 256Go ou 512Go de stockage

- Pas port Micro-SD Coloris - Phantom Black

- Phantom Silver

- Phantom Purple

- Phantom Pink - Phantom Black

- Phantom Silver

- Phantom Purple - Phantom Black

- Phantom Silver Appareil photo - Capteur principal de 12 MP

- Ouverture f/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur téléphoto 3x de 64 MP

- Ouverture F/2.0 et Stabilisation Optique

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2



- Photo HDR automatique

- Night Mode

- Hybrid Optic Zoom 3x

- Space Zoom 30x (numérique)



- Capture vidéo 8K à 24fps

- Photo 8K Snap de 33MP

- Capture vidéo UltraHD à 60fps

- Ralentis jusqu'à 960fps en 1080p

- Stabilisation vidéo optique jusqu'en 4K

- Stabilisation vidéo numérique en 8K

- Mode Vidéo Action-Cam super stabilisé 1080p

- Night Hyperlapse



- Mode Single Shot 2

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 10 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- HDR automatique

- Capture vidéo frontal en UltraHD à 60fps - Capteur principal de 12 MP

- Ouverture f/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur téléphoto 3x de 64 MP

- Ouverture F/2.0 et Stabilisation Optique

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2



- Photo HDR automatique

- Night Mode

- Hybrid Optic Zoom 3x

- Space Zoom 30x (numérique)



- Capture vidéo 8K à 24fps

- Photo 8K Snap de 33MP

- Capture vidéo UltraHD à 60fps

- Ralentis jusqu'à 960fps en 1080p

- Stabilisation vidéo optique jusqu'en 4K

- Stabilisation vidéo numérique en 8K

- Mode Vidéo Action-Cam super stabilisé 1080p

- Night Hyperlapse



- Mode Single Shot 2

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 10 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- HDR automatique

- Capture vidéo frontal en UltraHD à 60fps

- Capteur principal de 108 MP

- Technologie nona-binning (9 pixels en 1) 12,4 MP

- Ouverture f/1.8, Stabilisation Optique et Autofocus à Détection de Phase

- Capteur téléphoto n°1 3x de 10 MP

- Ouverture de F/2.4, Stabilisation Optique et Autofocus Dual Pixel

- Capteur téléphoto n°2 10x de 10 MP

- Ouverture de F/4.9, Stabilisation Optique et Autofocus Dual Pixel

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 120°, Ouverture F/2.2 et Autofocus Dual Pixel

- Autofocus Laser



- Photo HDR automatique

- Night Mode

- Hybrid Optic Zoom 10x

- Space Zoom 100x (numérique)



- Capture vidéo 8K à 24fps

- Photo 8K Snap de 33MP

- Capture vidéo UltraHD à 60fps sur tous les capteurs

- Ralentis jusqu'à 960fps en 1080p

- Stabilisation vidéo optique jusqu'en 4K

- Stabilisation vidéo numérique en 8K

- Mode Vidéo Action-Cam super stabilisé 1080p

- Night Hyperlapse



- Mode Single Shot 2

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 40 MP

- Technologie quad-binning (4 pixels en 1)

- Objectif Grand-Angle

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- HDR automatique

- Capture vidéo frontal en UltraHD à 60fps

Audio - Haut-parleur stéréo AKG

- Dolby Atmos

- pas de prise jack 3,5mm - Haut-parleur stéréo AKG

- Dolby Atmos

- pas de prise jack 3,5mm - Haut-parleur stéréo AKG

- Dolby Atmos

- pas de prise jack 3,5mm Batterie - 4000 mAh

- Fast Charging 25W

- Port USB-C

- Fast Wireless Charging 2.0

- Wireless Powershare - 4800 mAh

- Super Fast Charging 25W

- Port USB-C

- Fast Wireless Charging 2.0

- Wireless Powershare - 5000 mAh

- Super Fast Charging 25W

- Super Fast Charging 2.0 45W en option

- Port USB-C

- Fast Wireless Charging 2.0

- Wireless Powershare Connectivité - Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran de 2ème Génération

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6

- 2x nano-SIM

- 5G sub-6



- Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran de 2ème Génération

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6

- 2x nano-SIM

- 5G sub-6 - Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran de 2ème Génération

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6E

- 2x nano-SIM

- 5G sub-6

- Support S Pen Logiciel - Android 11

- One UI 3.1

- Samsung DeX - Android 11

- One UI 3.1

- Samsung DeX - Android 11

- One UI 3.1

- Samsung DeX Taille et Poids - 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

- 172g - 161,5 x 75,6 x 7,8 mm

- 202g - 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

- 228g Prix - S21 128 Go : 859 €

- S21 256 Go : 909 €



- S21+ 128 Go : 1059 €

- S21+ 256 Go : 1109 € - S21 Ultra 128 Go/12 Go : 1259 €

- S21 Ultra 256 Go/12 Go : 1309 €

- S21 Ultra 512 Go/16 Go : 1439 € Date de disponibilité - 29 janvier 2021 (précommande à partir du 14/01) - 29 janvier 2021 (précommande à partir du 14/01) - 29 janvier 2021 (précommande à partir du 14/01)

Les Ecrans

Avec plusieurs tailles, les Galaxy S21 et S21+ proposent une définition Full HD+ alors que le Galaxy S21 Ultra aura une définition Quad HD+. Les dalles sont bien évidemment certifiées HDR10+ et on retrouve sur tous les modèles un taux de rafraîchissement de 120Hz tout comme un capteur tactile de 240Hz, ce qui permet de diminuer le temps de réponse sur chaque appui sur l’écran et donc d’être plus performant sur des jeux par exemple. Comme prévu, il est maintenant possible d’avoir un taux de rafraîchissement de 120Hz avec la définition Quad HD+ du S21 Ultra. Pas de bouton physique en façade, on retrouve bien évidemment Android 11 avec une surcouche OneUI 3.1. En bas de l’écran, et sous ce dernier, se trouve le capteur d’empreintes ultrasonique de nouvelle génération présenté il y a quelques jours lors du CES 2021 par Qualcomm, il est deux fois plus rapide et propose une surface de saisie 1,7x plus grande que sur les Galaxy S20.

À l’intérieur

Dans ses entrailles, Samsung s’est enfin mis à jour au niveau des SoC et espère rattraper son retard avec le nouvel Exynos 2100, fraîchement officialisé il y a deux jours pendant le CES 2021. Il est bien évidemment gravé en 5nm. Comme on pouvait s’en douter, les Galaxy S21 en Europe et en Corée auront droit au SoC Exynos 2100 alors que les Galaxy S21 aux Etats-Unis embarqueront un SoC Qualcomm Snapdragon 888 (annoncé ICI en décembre dernier). On n’a pas encore pu tester le nouvel Exynos mais pour tout vous dire, on aurait aimé avoir la version de Qualcomm aussi. Mais bon, on aime tester les nouveautés alors on verra bien ce que ce nouvel Exynos a dans le ventre. L’année dernière, Samsung avait fait l’effort de proposer des S20 et S20+ 4G, cette année, tous les S21 sont 5G et il n’y aura pas de version 4G. On retrouve enfin le Bluetooth 5.0 et le WiFi6 (WiFi 6E sur le S21 Ultra).

Un histoire d’autonomie

Avec de tels écrans, Samsung propose une batterie de 4000mAh sur le S21, 4800mAh sur le S21+ et enfin 5000mAh sur le S20 Ultra. Par rapport aux S20, seul le S21+ a vu sa batterie augmenté par rapport au S20, pour les deux autres, c’est comme l’année dernière. On retrouve bien évidemment la recharge sans-fil (20W) mais aussi le partage de recharge sans-fil avec la technologie Wireless PowerShare qui impressionne toujours du fait de sa capacité à recharger en Fast Charge. Les haut-parleurs sont stéréo et le tout a été optimisé par la division audio AKG.

La photo sur le S21 et le S21+

Quand on parle des Galaxy S, on pense photo et vidéo et les nouveaux Galaxy S21 ne dérogent pas à la règle. Aussi, sur les S21 et S21+, on retrouve à peu de choses près ce que proposaient respectivement les S20 et S20+. Le S21 Ultra adopte un bloc photo complètement différent et on le verra plus tard. Du coup, sur ces S21 et S21+, on retrouve le fameux trio composé d’un appareil photo ultra grand-angle, un appareil photo standard grand-angle et un appareil photo téléphoto. Alors que le S20+ se différenciait du S20 avec un capteur ToF, il n’y a pas de différence entre le S21 et le S21+. Cela nous avait surpris l’année dernière et encore une fois, ce n’est pas le capteur principal qui propose une résolution de 64 Mégapixels mais bel et bien le capteur téléphoto. L’objectif même de l’appareil photo téléphoto propose la même focale que le grand-angle de l’appareil photo principal. En revanche, pour zoomer, les S21/S21+ rogneront directement dans la photo capturée en 64 Mégapixels pour sortir une photo de 12 Mégapixels, ce qui permet ainsi d’avoir un zoom hybride de 3x et numérique jusqu’à 30x. C’est aussi à l’aide de l’Intelligence Artificielle que Samsung sera capable d’optimiser le rendu des photos « hybrides ».

La photo sur le S21 Ultra

L’année dernière, le bloc photo du S20 Ultra avait ses preuves avec un impressionnant capteur principal de 108 Mégapixels avec la technologie nona-binning qui permet de fusionner 9 pixels en 1 et donc des photos en sortie de 12,4 Mégapixels. On le retrouve cette année avec de l’autofocus à détection de phase et complété avec un autofocus laser, ce qui promet de bien meilleures performances. Côté téléphoto, si on avait sur le S20 Ultra un zoom périscopique 4x optique, Samsung a revu sa formule et s’est inspiré de ce que proposait Huawei en proposant 2 téléphotos, un premier classique avec un zoom optique 3x et un second avec un zoom périscopique 10x. Et enfin, on retrouve un appareil photo frontal avec un capteur de 40 Mégapixels et donc la technologie quad-binning qui permet de fusionner 4 pixels en 1 et donc de donner en sortie des selfies de 10 Mégapixels. On est impatient de vraiment tester.

Les nouvelles fonctions autour de la photo et de la vidéo

Avec OneUI 3.1, on retrouve toutes les nouveautés logicielles que Samsung a introduit depuis quelques temps sur ses smartphones haut de gamme comme une application photo facile d’accès et permettant de zoomer facilement de 0,6x à 100x. On retrouve une meilleure IA pour la reconnaissance des scènes, une meilleure détection des yeux fermés ou encore un meilleur mode HDR et le Live Focus, même en conditions de faibles luminosité. Sur le Galaxy S21 Ultra, il sera possible de prendre des RAW en 12bit.

Si on retrouve la possibilité de filmer en 8K à 24fps sans le crop des Galaxy S20, on notera surtout la possibilité d’enregistrer en 4K à 60fps sur n’importe quel appareil photo (sur le S21 Ultra seulement). On pourra également basculer entre les différentes focales tout en enregistrant. Parce que la vidéo est devenue le nouveau critère différenciant, Samsung s’est appliqué à proposer une meilleure stabilisation en vidéo. On notera un nouveau mode, Director’s View, qui permet d’incruster une vidéo prise avec la caméra avant dans une vidéo prise avec le bloc photo classique.

L’année dernière, Samsung proposait son nouveau mode Single Shot. En gros, en un seul clic, le smartphone prenait pas moins de 5 styles de photos (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop) et 4 styles de vidéos (Forward et Backward Video, Forward Video, Backward Video, Video Originale). Du coup, vous avez différent type de contenu sur un instant présent et facilement partageable sur les réseaux sociaux. Cette année, on passe au Single Shot 2.0 qui, avec l’intelligence artificielle, propose de bien meilleurs contenus, dixit Samsung.

Le S Pen

Alors que c’était une exclusivité de la gamme Galaxy Note, le S Pen fait son entrée sur la gamme Galaxy S. Attention, selon Samsung, cela ne signifie en aucun cas la suppression de la gamme Galaxy Note. C’est juste une option supplémentaire. D’ailleurs, il n’y a pas d’emplacement pour ranger le S Pen en option si ce n’est via les étuis dédiés. Le S Pen ne concerne que le Galaxy S21 Ultra et ce dernier est d’ailleurs compatible avec tous les S Pen sur le marché. Si on retrouve les caractéristiques techniques du S Pen présent sur le Galaxy Note 20 Ultra, le S Pen du Galaxy S21 Ultra n’est pas Bluetooth et ne propose donc pas les fonctions de télécommande. En revanche, il fonctionne sans énergie et est donc tout le temps disponible.

Et en gaming ?

Sans pour autant se focaliser sur les gamers, les Samsung Galaxy S21 ont tout pour aller concurrencer les smartphones dits « gamer ». Ils sont puissants et rapides, la fonction GameBooster a été revue et il sera toujours possible d’y gérer différentes fonctions comme le comportement des notifications ou des appels pendant les sessions de jeux. Et en plus, avec les écrans 120Hz, tout sera plus fluide en jeu dès lors que ça sera pris en compte par le jeu concerné. D’ailleurs, Samsung annonce un partenariat avec Riot Games et les Galaxy S21 seront les premiers smartphones à supporter Wild Rifts en 120fps. Comme c’était déjà le cas, on retrouve la technologie On Device AI qui permet de comprendre les applications en mémoire et donc de fermer certaines ou alors de réduire les performances au cas où.

Prix et disponibilité

Les nouveaux Samsung Galaxy S21 seront disponibles officiellement le 29 janvier prochain. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 28 janvier prochain, on pourra pré-commander un des trois S21 et se voir offrir un SmartTag et une paire de Galaxy Buds Live pour les S21 et S21+, ou une paire de Galaxy Buds Pro pour le S21 Ultra. Les tarifs se déclinent ainsi :

Galaxy S21

Galaxy S21 +

Galaxy S21 Ultra

S21 Ultra 128 Go/12 Go : 1259 €

S21 Ultra 256 Go/12 Go : 1309 €

S21 Ultra 512 Go/16 Go : 1439 €

Galerie d’images

Samsung Galaxy S21

Le Samsung Galaxy S21+

Le Samsung Galaxy S21 Ultra