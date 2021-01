Samsung Unpacked : les Galaxy Buds Pro débarque en janvier

Lors de sa conférence Unpacked, Samsung a dévoilé les nouveaux écouteurs qui viendront élargir sa gamme. Les Galaxy Buds Pro débarquent le 29 janvier prochain dans nos vertes contrées.

Si la star de la conférence Galaxy Unpacked était sans conteste le Galaxy S21, Samsung a profité de l’occasion pour présenter ses nouveaux écouteurs sans fils. Lors de sa présentation vidéo la marque a dévoilé les caractéristiques techniques des Galaxy Buds Pro. Ainsi, on apprend que les produits bénéficieront d’un haut-parleur pour les basses fréquences de 11 mm contre 6 mm pour le haut-parleur d’aigus. À l’intérieur des petits haricots, on retrouve aussi trois micros destinés à rendre l’expérience plus agréable lors des appels. Ils permettront de réduire le bruit environnant et, couplé à la technologie de réduction du vent, offriront une meilleure qualité sonore aussi bien pour l’utilisateur que son interlocuteur. Enfin, il sera possible de faire des sessions sportives sous la pluie, sans avoir à se soucier d’endommager les écouteurs, grâce à la certification IPX7. Côté design en revanche, rien de nouveau sous le soleil puisque les écouteurs reprendont le design si caractéristique déjà utilisé par la firme pour ses anciens modèles.

La réduction de bruit active intelligente

Pour l’écoute musicale ou vidéo, la firme a aussi mis le paquet avec son outil de réduction active de bruit, qui se veut intelligent. Concrètement, le système pourra reconnaître lorsque quelqu’un s’adresse à l’utilisateur et ainsi couper la musique et la réduction de bruit active. Cela permettra de suivre une conversation, sans avoir à retirer le dispositif de ses oreilles. Une fois que les deux parties redeviennent silencieuses, l’appareil réactivera automatiquement les réglages. D’ailleurs, Samsung a pensé son expérience pour qu’elle soit plus personnalisée en proposant différents modes de réduction de bruit, tous adaptés à différents environnements. Ainsi, depuis les endroits calmes comme un bureau ou sa maison, on choisira le mode de réduction faible alors que pour les lieux plus animés, comme les transports en commun, c’est le mode « ultra-bruyant » qui sera privilégié. L’appareil bénéficie aussi d’une fonctionnalité qui vise à faciliter la connexion entre les différents appareils Samsung. L’audio Switch permettra par exemple de répondre à un appel sur son téléphone, même lorsque ses écouteurs sont connectés à sa tablette. Une fois l’appel terminé, ils se connecteront à nouveau à la tablette, sans intervention de l’utilisateur. Les écouteurs seront commercialisés en France à partir du 29 janvier prochain et pour la modique somme de 229 euros.