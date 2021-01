Star Wars Jedi Fallen Order a droit à une mise à jour spéciale next-gen

Comme cela avait déjà été fait avec d’autres jeux sortis sur PS4, Star Wars Jedi : Fallen Order a été optimisé pour les consoles next-gen, notamment le nombre d’images par seconde passant de 45fps à 60fps

Star Wars Jedi : Fallen Order a eu le droit à une mise à jour gratuite pour pouvoir y jouer sur les nouvelles consoles next-generation, la Playstation 5 et les Xbox Series X et S. La mise à jour concerne la comptabilité avec les nouvelles consoles et l’augmentation des performances graphiques. Certaines améliorations sont spécifiques pour chaque console, qui n’offrent pas les même performances ni les mêmes possibilités. Le point commun de cette mise à jour concerne la fréquence d’images par seconde qui passe de 45 fps à 60 fps sur toutes les consoles.

Pour le mode qualité de la Xbox Series X, la résolution post-traitement de l’image passe en 4k avec une résolution dynamique comprise entre 1512p et 2160p. Pour le mode performance, la résolution dynamique est comprise entre 1080p et 1440p. Enfin, sur la PS5, la résolution post-traitement passe à 1440p. La résolution dynamique a été supprimée et, à la place, le rendu de l’image passe à 1200p, contre 1080p maximum sur PS4.

Cette mise à jour s’inscrit dans la suite logique de ce qu’avait commencé EA en incluant la rétrocompatibilité dans ses jeux et même certaines mises à jour de ce genre pour en améliorer les performances, comme avec FIFA 21, Star Wars : Squadrons ou encore Apex Legends. Star Wars Jedi : Fallen Order avait déjà été beaucoup apprécié pour son histoire, ses personnages attachants et le mélange entre action et exploration. Il devrait d’autant plus plaire maintenant qu’il bénéficie d’une meilleure résolution sur les consoles next-gen. Toutes les informations sont disponibles sur le site d’Electronic Arts (Anglais).