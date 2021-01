Google : le mode invité fait son retour sur les enceintes connectées

Google ajoute des paramètres de confidentialité à son assistant vocal. Le nouveau mode invité permet d’utiliser « Ok Google » en mode privé, comme c’est déjà le cas sur Chrome. La fonctionnalité n’est en revanche disponible qu’en anglais pour le moment.

Google fait marche arrière. Après avoir supprimé la fonctionnalité « mode invité » de ses enceintes connectées, la firme réintroduit le mode de navigation privée. En octobre dernier, dans un communiqué, Google avait déjà expliqué qu’elle serait bientôt de retour et qu’elle offrira encore plus de confidentialité à ses utilisateurs. Désormais, il est possible de la réutiliser, mais uniquement sur l’assistant anglophone. Pour l’activer, il suffira de dire « Hey Google, turn on Guest Mode » ou « Ok Google, active le mode invité » en français. Concrètement, ce nouvel outil permet de désactiver l’enregistrement vocal et d’utiliser l’assistant en mode incognito sur les produits de la marque. C’est un peu l’équivalent des fenêtres privées sur les navigateurs web. Les données de recherche et vocaux n’apparaîtront donc pas sur la session une fois le mode désactivé. Dans son communiqué, Google expliquait « Il y a des moments où vous ne voulez peut-être pas sauvegarder vos interactions sur votre compte Google. » La firme précise en revanche qu’il faudra le désactiver pour profiter d’une expérience personnalisée de l’assistant, comme l’accès au calendrier par exemple.

Plus de confidentialité

En 2019, les assistants vocaux avaient tous choisi de revenir sur leur politique de confidentialité. Pour améliorer leurs services, les géants comme Apple, Google ou Amazon écoutaient des fragments de conversations entre les assistants vocaux et les utilisateurs. Le but : répondre plus pertinemment aux requêtes. Rapidement, chacune des industries avait adopté une nouvelle stratégie pour rassurer ses utilisateurs. Si Apple avait purement et simplement renoncé aux écoutes, Google offre désormais la possibilité aux utilisateurs de choisir. Par défaut, ces écoutes ne sont plus réalisées. Elle précise aussi que malgré la configuration choisie par l’utilisateur, il sera toujours possible de revenir en arrière et de demander la suppression des informations enregistrées par l’assistant. Dans son communiqué, daté d’octobre dernier, Google explique aussi jouer la transparence en ajoutant de nouvelles questions sur la sécurité et la vie privée. La firme annonce que chaque mois, elle répond à pas moins de 3 millions de questions relative au sujet.