PS5 & Xbox Series X : pointées du doigt pour leur consommation électrique

Bien que la PS5 et la Xbox Series X offrent des possibilités de jeu inédites, leur consommation en énergie pourrait être désastreuse pour l’environnement, et votre facture d’électricité.

Une étude qui vient d’être publiée par le Natural Resources Defense Council (le Conseil de Défense des Ressources Naturelles) montre que la Playstation 5 et la Xbox Series X consomment bien plus que ce que vous ne pensez. Le NRDC pointe du doigt la faille énergivore de ces consoles nouvelle génération. Elles consomment plus d’électricité que les consoles de la génération précédente, ce qui paraît logique puisque leurs performances ont été poussées au maximum. Les deux problèmes majeurs identifiés par l’étude sont la lecture de streaming vidéo sur les consoles, ainsi que le mode de démarrage instantané proposé sur la Xbox Series X.

Ce mode est par ailleurs activé de manière automatique lorsque vous recevez la console chez vous. En mode veille, les deux appareils ne consomment plus qu’un watt par heure. Cependant, si vous avez laissé le mode « Démarrage instantané » activé sur votre Xbox Series X, alors sa consommation passe à 10 watts par heure en moyenne, même lorsque vous n’y jouez pas ! Si vous êtes soucieux de l’environnement et de votre facture d’électricité, la meilleure solution reste d’éteindre complètement votre console. Ensuite, un autre souci se pose en ce qui concerne le streaming vidéo. En effet, la possibilité de lancer une application de streaming vidéo (tels que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+), est bien pratique pour ceux qui alternent jeux et séries, mais c’est entre 10 à 25 fois plus énergivore que sur un appareil dédié au streaming tels que l’Apple TV ou un Fire TV Stick.

Ce rapport est un moyen pour le NRDC de sensibiliser les fabricants de consoles, Sony et Microsoft, à leur manière de penser la consommation d’énergie et de l’optimiser au maximum, en incorporant par exemple des puces moins énergivores pour la lecture de vidéo en streaming, ou encore de mettre le mode économie d’énergie comme paramètre d’usine. Cependant, tout n’est pas à jeter en ce qui concerne les consoles. La NRDC salue le fait que la Xbox Series S est elle aussi moins énergivore que ses consœurs, et que les jeux indépendants consomment beaucoup moins que les jeux AAA.