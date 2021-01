Le boîtier Rouge sur Mesure de L’Oréal créé du rouge à lèvres de la couleur désirée

L’Oréal et Yves Saint Laurent lancent une nouveauté étonnante qui permet tout simplement de créer du rouge à lèvres de la couleur désirée. Il suffit de la sélectionner dans l’application compagnon !

Le spécialiste mondial des cosmétiques L’Oréal plonge dans le marché des produits connectés avec le Yves Saint Laurent Beauté Rouge Sur Mesure Powered by Perso (oui, c’est le nom de l’appareil au complet !). L’engin est très original puisqu’il permet de créer du rouge à lèvres en combinant le liquide présent dans trois cartouches. Des modules qui se glissent à l’intérieur du boîtier.

Comme des capsules de café, pour le rouge à lèvres

L’utilisateur ou l’utilisatrice choisit le coloris désiré dans l’application mobile (iOS ou Android) qui propose trois types de sélection : une « roue de teintes » ; un outil qui génère une couleur à partir d’un vêtement en photo ; ou encore via un algorithme qui suggère trois teintes qui correspondront au mieux avec un ensemble (toujours en partant d’une photo).

L’application comprend aussi un volet social où on pourra voir les teintes créées par d’autres. Elle mettra également en avant les tendances du moment en temps réel et des choix de spécialistes d’Yves Saint Laurent. Le boîtier en lui-même communique avec le smartphone via Bluetooth. Sa batterie, qui se recharge en USB-C, permet un usage sans fil pendant une semaine.

L’appareil est proposé en précommande dès à présent, au prix de 299 $. Il est fourni avec deux jeux de couleurs dans les familles de rouge, orange, ou encore fuchsia. Chaque cartouche coûtera 100 $ et le boîtier pourra en commander automatiquement une nouvelle lorsque la précédente est vide (il sera possible de les commander soi-même, bien sûr).