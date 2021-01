Virgin Orbit a lancé une fusée depuis un avion

C’est une grande première pour Virgin Orbit. Après une tentative manquée en mai dernier, la société de Richard Branson a envoyé avec succès une fusée dans l’espace, à partir de l’aile d’un Boeing 747. C’est sur Twitter que la firme a annoncé la bonne nouvelle. « Notre fusée préférée est en orbite autour de notre planète préférée ! Aucune sensation n’est plus douce. » Dimanche, l’avion a décollé depuis le Port aérien et spatial de Mojave, en Californie. Quelque temps plus tard, l’avion hôte Cosmic Girl a déployé avec succès la fusée LauncherOne au-dessus de l’océan pacifique. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, la firme dévoile les impressionnantes images de ce succès sans précédent. On y voit la fusée attachée sous l’aile de l’avion modifié pour l’occasion. Une fois que les deux dispositifs ont atteint la bonne hauteur, l’avion lâche la fusée qui se propulse grâce à son propre moteur. À son bord, LauncherOne comprenait neuf missions de la NASA et de plusieurs universités, dont la plupart lançaient des cubesats (nano-satellites) et autres minuscules orbiteurs. Depuis hier, la fusée a d’ailleurs libéré les satellites avec succès. C’est beaucoup mieux que la première mission, où la fusée ne s’était pas allumée.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021