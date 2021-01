Espace : une exoplanète de 10 milliards d’années découverte par la NASA

La NASA a fait une découverte d’un nouveau genre. L’institution spatiale américaine a repéré une nouvelle exoplanète vieille de plusieurs milliards d’années. Elle est l’une des plus anciennes rocheuses jamais rencontrées.

C’est une découverte d’un nouveau genre. La NASA vient d’annoncer avoir découvert une exoplanète 50% plus large que la Terre. Connue sous le nom de TOI-561b, elle est en orbite autour du système solaire TOI-561b et met moitié moins de temps que la Terre pour tourner autour de son étoile, étant donné la proximité des deux objets célestes. Si ce genre de découverte n’a rien d’exceptionnelle sur le papier – de nombreuses exoplanètes ayant été découvertes ces dernières années, TOI-561b fait figure d’exception. Selon Lauren Weiss, directrice de l’étude à la NASA « la planète rocheuse en orbite autour de TOI-561 est l’une des plus anciennes planètes rocheuses jamais découvertes ». Elle explique au New York Post, que « son existence montre que l’univers a formé des planètes rocheuses presque depuis sa création, il y a 14 milliards d’années ».

À la recherche la vie extraterrestre

Compte tenu de la proximité de la planète avec TOI-561, celle-ci ne peut accueillir la vie mais pourrait l’avoir fait dans le passé. Les scientifiques estiment que la température sur la planète avoisine les 2 000 degrés Kelvin, soit près de 1 726 degrés Celsius. Il y a donc peu de chance de croiser des petits hommes verts sur TOI-561b. Pourtant, c’est une grande avancée pour la NASA qui explique que la découverte d’exoplanètes permet d’en apprendre davantage sur leur masse, leur rayon et sur la possibilité qu’elles soient habitables. « Les informations sur l’intérieur d’une planète nous permettent de savoir si la surface est habitable par la vie telle que nous la connaissons. Bien qu’il soit peu probable que cette planète soit habitée aujourd’hui, elle peut-être le signe avant-coureur de nombreux mondes rocheux à découvrir autour des plus anciennes étoiles de notre galaxie. »