Les émeutes du Capitole ont décidément de lourdes répercussions aux États-Unis. À la veille de la cérémonie d’investiture de Joe Biden, c’est une jeune manifestante qui a été interpellée, selon les informations du Washington Post. Âgé de 22 ans, Riley June Williams a pris part aux émeutes du 6 janvier dernier. Lorsque les manifestants investissent le Capitole, la jeune femme s’est quant à elle rendue à l’étage du bâtiment, dans le bureau de Nancy Pelosi, cheffe de file du parti Démocrate à la Chambre des représentants. Comme l’ont rapidement prouvé les enregistrements de vidéosurveillance, mais aussi les nombreuses vidéos capturées par les manifestants et compilées par le site ProPublica, la jeune femme aurait ensuite dérobé l’ordinateur de la femme politique, avant de sortir du Capitole.

Well, I totally captured Riley June Williams fleeing the #CapitolRiot with Pelosi’s laptop/hard drive. Huh. pic.twitter.com/v5a3x4ExhN

— Raven Geary (@dudgedudy) January 18, 2021