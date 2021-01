DuckDuckGo atteint les 100 millions de recherches par jour

Le moteur de recherche alternatif DuckDuckGo a franchi une étape importante : 100 millions de requêtes par jour ! Une performance qui reflète le désir de transparence et de confidentialité des internautes.

Comme en témoigne le déclin de Whatsapp depuis l’annonce de ses nouvelles CGU, la confidentialité est devenu une préoccupation majeure des utilisateurs. En effet, le stockage et le partage de données personnelles entre entreprises est un sujet de plus en plus problématique, le monde entier réclamant que sa vie privée lui soit rendue. C’est pourquoi de plus en plus d’entreprises proposent leurs services tout en offrant plus de sécurité et de gages de confidentialité que leurs concurrents. Dans le cas des moteurs de recherche, c’est DuckDuckGo qui a récemment franchi une étape importante.

DuckDuckGo est un moteur de recherche, au même titre que Google, Bing ou encore Ecosia, mais qui vous fait la promesse de ne pas stocker ni partager vos données. Le moteur de recherche a récemment atteint les 100 millions de recherches en une journée, une performance qui n’avait jamais été réalisée depuis sa création en 2008. DuckDuckGo n’est pas encore au même niveau que Google, mais les fonctionnalités ajoutées petit à petit le rendent de plus en plus complet. DuckDuckGo propose notamment un service de carte interactive, du même type que Google Maps, qui s’est récemment vue étoffé d’un système de proposition d’itinéraires. Le moteur de recherche est aussi disponible en tant qu’application mobile et extension de navigateur.

Depuis quelques années, les moteurs de recherches alternatifs ou avec un but non lucratif – tels que Ecosia qui plante des arbres, ou Lilo qui se veut plus solidaire – voient le jour et proposent aux internautes des solutions pratiques et faciles d’utilisation afin d’adopter un comportement en ligne plus sain et plus transparent. Si le cap des 100 millions de requêtes n’est rien comparé à ce qu’enregistre Google (environ 5 milliards), la montée en popularité des ces alternatives pourrait bien, un jour lointain (ou pas), faire trembler les plus grands.