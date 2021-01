Le WiFi 6E autorisé en France en mars : qu’est ce que ça va changer ?

Au printemps, les appareils compatibles devraient pouvoir utiliser le WiFi 6E dans l’Hexagone. Concrètement, à quoi sert cette nouvelle norme dérivée du WiFi 6 mettant à profit la bande des 6 GHz ?

À partir du mois de mars, la France devrait autoriser le WiFi 6E, d’après les informations repêchées par 01net. La nouvelle devrait prochainement être officialisée via un arrêté du Premier ministre, et les français devraient a priori pouvoir découvrir la bande de fréquence des 6 GHz dès le printemps. Mais à quoi sert cette nouvelle norme, et qu’apporte-t-elle ?

Le WiFi 6E s’apparente très fortement au WiFi 6, qui commence à se généraliser sur la plupart des appareils récents. Le « E » signifie ici « Extended », puisque le WiFi 6E fonctionne en effet sur un nombre étendu de fréquences, ce qui permettrait en théorie d’avoir accès à des débits supérieurs. Xiaomi en a par exemple fait la démonstration avec son très attendu Xiaomi Mi 11, qui est déjà compatible avec le WiFi 6E. Dans une vidéo-test, Xiaomi a comparé les débits de son Mi 11 en WiFi 6E à un iPhone 12 Pro Max qui n’est compatible qu’avec le WiFi 6, et le constat semble sans appel : le WiFi 6E pourrait proposer jusqu’à deux fois plus de bande passante. Notons d’ailleurs que, côté smartphone, le Galaxy S21 Ultra fraîchement annoncé par Samsung est lui aussi compatible WiFi 6E.

Néanmoins, en Europe, certaines bandes fréquences doivent impérativement être libérées afin de permettre l’utilisation du WiFi 6E sur ses appareils. La bande des 6 GHz est en effet fortement utilisée dans l’Hexagone, qu’il s’agisse de faire fonctionner la signalétique ferroviaire CBTC ou les faisceaux Hertziens de la TNT. Ainsi, si d’ordinaire le WiFi 6E exploite des fréquences comprises en les 5 925 et 7 125 MHz, en France, on ne pourra exploiter que celles comprises entre 5 945 et 6 425 MHz. Les dispositions européennes concernant le WiFi 6E stipulent également que les routeurs utilisant cette nouvelle norme ne devront émettre qu’à une puissance maximale de 200 mW, et uniquement à l’intérieur des bâtiments. Le but est de ne pas créer d’interférence avec les appareils qui mettent déjà à profit ces bandes fréquences.