Mortal Kombat : découvrez le synopsis du film prévu pour avril 2021

Fatality ! Mortal Kombat va revenir sur nos écrans. La saga vidéoludique s’offre une nouvelle adaptation cinématographique pour HBO Max et les salles obscures. Warner Bros vient de dévoiler le synopsis du film.

En avril sur HBO Max et dans les salles obscures, Warner Bros va distribuer des pains. Les studios vont offrir une relecture de Mortal Kombat. Après une première adaptation plutôt mauvaise en 1995, Warner espère donner à la saga vidéoludique à succès le film qu’elle mérite. À quelques mois de la sortie, et après avoir dévoilé une première bande-annonce, la firme partage le synopsis du film. « Dans Mortal Kombat, le combattant MMA Cole Young, habitué à se battre pour de l’argent, ignore son héritage — ou pourquoi l’empereur d’Outworld Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier : Sub-Zero, un cryomancien d’un autre monde, pour le traquer. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte la même étrange marque de naissance du dragon que Cole. Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden, un Dieu aîné et le protecteur de Earthreal, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraine avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille aux enjeux élevés pour l’univers. Mais Cole sera-t-il capable de débloquer ses arcanes — l’immense pouvoir de son âme — à temps pour sauver non seulement sa famille, mais aussi pour arrêter Outworld une fois pour toutes ? »

James Wan à l’écriture

Simon McQuoid signera ici son premier long-métrage et a fait appel à une équipe de choc pour écrire le scénario. En effet, c’est à James Wan (Aquaman) et Oren Uziel (22 Jump Street) que la tâche a été confiée. Ce dernier n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai puisqu’il avait déjà travaillé sur la série Mortal Kombat : Legacy en 2011. Au casting, on retrouvera Lewis Tan dans le rôle principal. L’acteur avait fait une brève apparition dans Deadpool 2. Sonya Blade sera quant à elle incarnée par Jessica McNamee (Battle of the Sexes). Josh Lawson (Anchorman2), Hiroyuki Sanada (Westworld) et Joe Taslim (Fast and Furious 6) seront aussi de la partie. Pour découvrir si Mortal Kombat nous mettra chaos, il faudra patienter jusqu’au 14 avril prochain. Le film sortira au cinéma dans nos vertes contrées.