Le successeur du ROG Phone 3 commence à se dévoiler très largement, signe d’une annonce prochaine ? On apprend également qu’il pourrait s’appeler ROG Phone 5 ou non pas 4, comme le laisse suggérer une image en fuite.

Très attendu par les gamers sur mobile (oui, il y en a), le ROG Phone 4 commence à largement se dévoiler au gré de multiples rumeurs. ASUS lui-même a commencé à le mentionner sur Weibo en annonçant un smartphone aux « possibilités illimitées ». Alors, qu’attendre du successeur du ROG Phone 3 et quelles sont les rumeurs à son sujet ? Déjà, on a droit à un premier visuel du smartphone en fuite, repéré par 91mobiles, et qui nous donne à voir le dos du smartphone, reprenant en grande partie les codes des anciens mobiles de la marque, mais qui introduit tout de même un nouveau bouton physique rouge (en bas à gauche sur l’image).

L’autre subtilité, c’est qu’on peut lire le chiffre « 5 » sur le dos du smartphone en fuite. Si le visuel n’est absolument pas officiel et qu’il convient donc de prendre cette information avec prudence, on pourrait s’attendre à ce qu’ASUS zappe le numéro « 4 » pour lancer directement le ROG Phone 5. Les constructeurs chinois ont en effet l’habitude de délaisser le chiffre « 4 » (un peu comme les géants de la Silicon Valley comme Apple et Microsoft avec le chiffre « 9 »). Le chiffre « 4 » est en effet associé à la mort ou à la malchance en Chine, ce qui explique pourquoi certains constructeurs l’ont délaissé, comme OnePlus avec son OnePlus 4 qui n’a jamais vu le jour, par exemple.

En ce qui concerne les autres rumeurs à son sujet, Digital Chat Station estime que le smartphone pourrait disposer de deux batteries de 3 000 mAh, ce qui l’amènerait à un total de 6 000 mAh. L’utilisation de deux batteries distincts lui permettrait d’être rechargée bien plus rapidement, à l’image du OnePlus 8T qui adoptait déjà le même principe. Selon Digital Chat Station, le ROG Phone 4 (ou 5) pourrait donc être rechargé en filaire à 60W ou 65W. Concernant le reste des caractéristiques, le futur ROG Phone pourrait utiliser le dernier SoC en date de Qualcomm, le Snapdragon 888, et disposer d’un écran FHD+ doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz voire même de 160 Hz. Enfin, on devrait y retrouver Android 11 d’emblée, d’après des premiers benchmarks repérés par XDA Developers. Il se murmure que le smartphone pourrait être commercialisé dès le premier semestre de cette année.