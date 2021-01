Twitter enregistre 73% de fake news en moins depuis l’éviction de Trump

Le bannissement de l’actuel président des États-Unis aura visiblement été bénéfique pour la plateforme. Selon une étude, les fake news sur Twitter seraient en baisse de 73%.

Début janvier, Twitter, comme plusieurs autres réseaux sociaux, bannissaient Donald Trump de sa plateforme pour une durée indéterminée. Suite aux violentes émeutes qui ont secoué le Capitole au début du mois, le géant à l’oiseau bleu craignait en effet que les propos répétés de l’actuel président des États-Unis concernant les dernières élections n’attise la colère de ses nombreux partisans à travers le pays. Le 9 janvier, Twitter expliquait ainsi à propos de Trump : “Nous avons pris la décision de suspendre ce compte afin de limiter les risques d’incitation à la violence”.

Moins de fake news

Banni depuis quelques semaines de son réseau social préféré, et malgré quelques tentatives de retour via les comptes de sa femme Melania, ou encore de celui de la Maison-Blanche, Donald Trump est aujourd’hui privé de parole. Une exclusion forcée qui semble avoir été bénéfique pour Twitter. Selon une récente étude publiée par Zignal Lab et relayée par le Washington Post, le départ de l’homme politique s’est accompagné d’une baisse significative des fake news sur la plateforme. Entre le 9 et le 15 janvier, le cabinet de recherche enregistre ainsi 73% de tweets en moins concernant la “fraude” des élections présidentielles américaines. L’étude relève aussi entre 67% et 99% de tweets en moins comportant les termes “votes illégaux”, “fraude électorale”, ou encore “Stop the Steal” (Arrêtez la fraude), expression très utilisée depuis les résultats du scrutin par Donald Trump. Depuis le bannissement de l’homme politique, mais aussi de plusieurs milliers d’autres comptes liés au mouvement complotiste QAnon, Twitter semble donc s’être légèrement apaisé. Le hashtags #MarchforTrump et #HoldtheLine ont également enregistré une baisse significative de plus de 95% sur la plateforme.