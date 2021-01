Fortnite : Lara Croft, prochaine chasseuse de primes ?

De nouveaux leaks Fortnite laissent à penser que le prochain skin de chasseur de primes sera une femme, et plus précisément Lara Croft. Rien n’est confirmé mais plusieurs indices pointent dans cette direction.

Depuis le début de la saison 5 de Fortnite en décembre 2020, plusieurs chasseurs de primes venus d’autres réalités ont fait leur apparition dans le jeu. C’est notamment le cas de Kratos sorti tout droit de God of War, ou encore de Master Chief, protagoniste de Halo. Certains fans pensent maintenant que cela va être au tour de Lara Croft de rejoindre la liste des chasseurs de prime Fortnite. Ce qui leur a mis la puce à l’oreille est une découverte du dataminer Mang0e, qui a posté sur Twitter le code d’un nouveau skin nommé « Typhoon ». Il précise que ce skin est prévu pour un personnage féminin et qu’il va posséder des styles réactifs.

A new crossover skin, "Typhoon" will arrive soon. Info:

– The skin will be female

– The skin might have reactive styles

– It's portal seems to have a custom "flicker" effect Portal Image via @ximton <3 pic.twitter.com/hTEpHwveU6 — Mang0e | Fortnite Dataminer (@Mang0e_) January 16, 2021

Si certains joueurs pensent que ces indices sont trop abstraits pour en comprendre quelque chose, d’autres y voient clairement l’arrivée d’un crossover Tomb Raider avec un skin Lara Croft. La partie réactive du skin serait selon eux un effet de sang et l’ajout de bandages lorsque Lara Croft subit des dégâts. « Typhoon » ferait référence au jeu reboot où Lara Croft voit son navire couler à cause d’une grosse tempête. De plus, le compte Twitter officiel de Tomb Raider a posté un message qui renforce l’idée d’un possible crossover avec Fortnite.

Dans le tweet on voit Lara Croft penser à trois symboles : une pioche, une femme (elle-même) et un arc, son arme de prédilection. La pioche a interpellé les internautes qui pensent y voir l’élément phare de Fortnite. Puisque Epic Games n’a encore rien confirmé sur l’arrivée de Lara Croft dans le battle royale, toutes les possibilités restent ouvertes. D’autres spéculations suggèrent que ce nouveau skin pourrait être Samus Aran de Metroid, ou encore Aloy de Horizon Zero Dawn.