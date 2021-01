Epic Games a annoncé un programme chargé pour le Fortnite Champion Series de cette année, avec un butin total de 20 millions de dollars. Des nouveaux skins vont également être disponibles, aux couleur de 23 clubs de foot différents.

Cette année Epic games va investir dans l’esport en mettant en jeu 20 millions de dollars. C’est encore plus que les 17 millions alloués l’année dernière. Dans un article de blog, Epic Games a détaillé toutes les modalités spécifiques au Fortnite Champion Series de cette année, avec les dates des qualifications, les prix par région du monde, ainsi que les modalités de participation et de gameplay de la saison qui arrive.

La FNCS va être divisée en quatre saisons, chacune d’elle recevant 3 millions de dollars, ce qui fait un total de 12 millions. La répartition des 3 millions de dollars est détaillée dans le post d’Epic Games, mais sachez que l’Europe recevra 1,350 million de dollars. Epic Games prévoit aussi de nombreux autres formats compétitifs pour l’année 2021, notamment des compétitions de milieu et de fin d’année, avec 8 millions de dollars supplémentaires à gagner, des Coupes cash en solo et en trio pour gagner des prix, et des compétitions exclusives sur consoles. Les premières qualifications de cette saison vont débuter le 4 février et la compétition va durer jusqu’à la grande finale, du 12 au 14 mars. Des émissions en français, allemand et espagnol vont être ajoutées pour le serveur européen, ce qui devrait faciliter la retransmission de la FNCS. Cette année 2021 s’annonce donc chargée et on espère que les conditions sanitaires ne viendront pas perturber ce programme.

De plus, Epic Games a annoncé l’arrivée de nouveaux skins dans une nouvelle compétition Fortnite. En effet, le studio va mettre le football à l’honneur, et notamment les clubs. Il y aura 10 nouvelles tenues de football disponibles, qui pourront s’adapter aux couleurs de 23 clubs de foot différents. Quelques grandes équipes manquent à l’appel, comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone, mais pour le reste, l’essentiel y est.

La liste complète est la suivante : Manchester City, Juventus, AC Milan, Inter Milan, AS Roma, Seattle Sounders FC, Atlanta United, Los Angeles FC, Santos FC, Wolverhampton Wanderers, West Ham United, Seville, Sporting CP, Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04, VFL Wolfsburg, Rangers, Celtic, Cerezo Osaka, Melbourne City FC, Sydney FC, Western Sydney Wanderers et EC Bahia. Pour satisfaire encore plus de fans de football, un emote spécial Pelé sera également disponible.