Steam enregistre plus de 25 millions de joueurs en simultané

Un record absolu pour la plateforme, qui semble profiter pleinement de la pandémie pour s’imposer auprès des joueurs du monde entier.

Ce weekend, plus de 25 millions d’utilisateurs étaient connectés en simultané sur Steam. Un exploit absolu pour la plateforme, qui écrase au passage son précédent record, établi il y a à peine quelques semaines, en décembre 2020. Évidemment, sur les quelques 25 418 674 utilisateurs présents ce samedi 2 janvier 2021, tous n’étaient pas en train de jouer, puisque Valve a enregistré “seulement” 7,2 millions de joueurs actifs, les autres étant simplement connectés.

Merci le Coronavirus

Cette année aura définitivement été celle de tous les records pour Steam. Grâce à la pandémie de Covid-19, la plateforme avait une première fois battu son record d’affluence (datant de 2018 avec 18,5 millions de connexions simultanées) lors du premier confinement en mars dernier, où plus de 20 millions de joueurs s’étaient connectés ensemble pour la toute première fois. Au total, Steam aura battu 7 fois son propre record durant les 12 derniers mois. En décembre, son dernier fait d’arme en date faisait état de 24,8 millions de connexions. Pour commencer l’année 2021 en beauté, Steam a finalement réussi à passer le très symbolique cap des 25 millions.

Un record rendu évidemment possible par plusieurs facteurs. On l’a dit, le Coronavirus, qui force une partie de la population à rester chez elle depuis plusieurs mois, n’y est évidemment pas pour rien. Ajoutez à cela le temps hivernal, la période de fête, et la sortie du très attendu Cyberpunk 2077, qui malgré ses nombreux bugs reste le plus gros succès vidéoludique de tous les temps, et c’est un combo gagnant qui se profil à l’horizon pour la plateforme de Valve. Une jolie performance, d’autant plus que la concurrence se fait de plus en plus rude sur PC, notamment via Epic Games, qui avait proposé un titre gratuit par jour en période de fête, tout en assurant les mises à jour de son mastodonte Fortnite.