Apple : avant les lunettes AR, un casque VR haut de gamme ?

D’après Bloomberg, Apple aurait un plan avant de lancer ses fameuses Apple Glass. La firme californienne espérerait faire un premier pas sur le secteur avec un casque VR haut de gamme, lequel pourrait sortir dès l’année prochaine.

Ce n’est plus un secret : Apple a clairement des plans sur le secteur de la réalité augmentée. Depuis plusieurs années maintenant, la firme émet des tonnes de brevets concernant d’éventuelles lunettes de réalité augmentée, quand ce ne sont pas de célèbres analystes et autres leakers qui envisagent leur date de sortie. Néanmoins, d’après un article de Bloomberg, ces fameuses Apple Glass ne devraient pas incarner la première excursion de la firme sur ce secteur. Selon nos confrères américains, Apple envisagerait de lancer un casque de réalité virtuelle avant les Apple Glass. Ce casque pourrait même arriver dès 2022, suggère Bloomberg.

Évidemment, bien peu de détails sur ce produit à l’heure actuelle, mais le média évoque néanmoins la question du prix. Celui-ci serait particulièrement élevé, comme on peut s’en douter venant de la marque à la pomme, mais on pourrait là atteindre des sommets. Son prix est en effet décrit comme « bien plus cher que les concurrents », et le produit qualifié de « haut de gamme » et, surtout, « de niche ». Ce dernier point semble étonnant, Apple n’ayant pas l’habitude de lancer des produits de niche et visant plutôt à démocratiser des technologies pour le grand public.

En ce qui concerne le produit en lui-même, il est décrit comme étant relativement proche de l’Oculus Quest, avec une visière du même type et des caméras à l’extérieur pour magnifier l’expérience en réalité augmentée. En effet, il s’agirait d’un casque hybride – VR et AR – ce qui permettrait justement à Apple de parfaire son expérience en matière de réalité augmentée, et de préparer le terrain pour les Apple Glass. Autrement, on retrouverait bien sûr une puce signée Apple – comme le M1 des derniers MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini ? – et le dispositif serait capable de reconnaître les mains, avec une fonction permettant de saisir du texte en tapant dans les airs. Tout cela est bien prometteur, mais la rumeur est encore bien précoce pour envisager se procurer un tel produit, même si Bloomberg évoque une date de sortie dès l’année prochaine. Et vous, vous seriez susceptibles de craquer pour un casque VR signé Apple ?

