Disney+ : WandaVision se situe directement après Avengers Endgame

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, WandaVision ne fait pas de voyage dans le temps. La série, qui s’inspire de sitcoms mythiques comme Ma sorcière bien-aimée, situe son intrigue directement après Avengers : Endgame.

Depuis son lancement, le MCU nous a habitués aux allers-retours dans le temps. Une stratégie initiée par Captain America : First Avengers, qui situait son intrigue pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film était sorti sur les écrans après Iron Man, dont les événements étaient quant à eux contemporains. Depuis, plusieurs long-métrages nous ont offert des voyages dans le temps, comme pour Captain Marvel qui se déroule dans les années 90. Si la temporalité de l’intrigue est toujours clairement identifiée, WandaVision déroge à la règle. Plus encore, elle joue avec les codes des séries d’un autre temps pour semer la confusion. Il est donc difficile de la situer dans la chronologie du Marvel Cinematic Universe. Heureusement, Teyonah Parris vient nous donner quelques indications lors d’une interview pour TVLine. L’actrice, qui incarne Géraldine, explique que les épisodes reprennent « juste après les évènement d’Avengers Endgame ».

Mais alors pourquoi Vision est-il de la partie ?

Avec cette intervention, Teyonah Parris réduit à néant l’une des théories qui pouvait expliquer la présence de Vision dans la série. En effet, le personnage étant mort des mains de Thanos dans Infinity War, sans possibilité de retour même après le claquement de doigts d’Hulk, on pouvait facilement imaginer que la série se situait avant le troisième film des Avengers. Avec Tony Stark mort, seule personne à pouvoir lui offrir une rédemption, sa présence au casting reste donc un mystère. Le troisième épisode de la saison pourrait lever le voile sur ce mystère mais il faudra garder l’œil ouvert. En effet, la série donne de nombreux indices sur la suite de l’intrigue et regorge de clins d’œil à l’univers Marvel. Il est disponible depuis ce matin sur Disney+. Et si vous hésitez encore à vous lancer dans la série, vous pouvez toujours lire notre critique de WandaVision.