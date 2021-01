Sony : le futur Xperia 10 III commence à se dévoiler

Si on a beaucoup parlé de Sony ces derniers mois, c’est surtout grâce au lancement de la PlayStation 5. Sur le front des smartphones, l’actualité a été beaucoup plus calme… Cela pourrait changer sous peu.

Sony a beaucoup réduit la voilure sur les smartphones ces dernières années, mais le constructeur reste toujours plus ou moins dans la course grâce à des appareils comme le Xperia 5 ii, dévoilé en septembre dernier. Sony devrait lancer dans les prochaines semaines un nouveau modèle milieu de gamme, le Xperia 10 III (ou Xperia 10 Mark 3). Il ne faudra pas s’attendre à des changements de taille par rapport au Xperia 10 II, cependant.

Quelques bonnes idées

Le fuiteur OnLeaks lève le voile sur design de l’appareil, qui conserve sur sa tranche un lecteur d’empreintes digitales dans le bouton d’allumage. C’est une des bonnes idées de Sony, qui n’a bizarrement pas inspiré beaucoup de constructeurs concurrents. Le Xperia 10 III devrait intégrer un écran plat de 6 pouces entouré de bordures de bonne taille. Pas d’encoche ni de poinçon dans cette dalle : le capteur photo à l’avant trouve tout simplement sa place dans la bordure du haut.

Sony étant Sony, le son est toujours très important c’est pourquoi le smartphone embarquera deux haut-parleurs en façade. Un atout devenu très rare dans le secteur. Et puis le Xperia 10 III proposera un port jack ! Ce qui devient là aussi peu commun, et de plus en plus dans le milieu de gamme.

À l’arrière, on trouvera un ensemble de trois capteurs photo dans un bloc vertical, comme tous les appareils récents du constructeur. D’après OnLeaks, il s’agirait d’un module principal de 12 mégapixels, d’un téléobjectif de 8 mégapixels et d’un ultra-grand angle de 8 mégapixels.

Le Xperia 10 III ressemble donc beaucoup à son prédécesseur direct, que ce soit pour le design et même pour les capacités dont les évolutions sont assez modestes. Reste à connaitre le prix et les disponibilités, qui sont souvent un des problèmes de Sony.