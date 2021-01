Samsung prépare une Galaxy Tab S7 Lite

Samsung a fait l’actualité en ce début d’année avec ses smartphones Galaxy S21, mais le constructeur n’en a pas terminé avec les produits mobiles et de nouvelles tablettes sont en préparation.

Dans un marché complètement dominé par l’iPad et ses multiples déclinaisons, il y a peu de constructeurs qui viennent se frotter à Apple. Amazon en fait partie avec la gamme Fire, mais sur l’entrée de gamme principalement. Samsung est un des rares qui ose encore s’aventurer dans le milieu/haut de gamme des tablettes avec la famille Tab.

Sortie dans les prochaines semaines ?

La rumeur annonce qu’un nouveau modèle, le Galaxy Tab S7 Lite (ou Tab S8e), est dans les tuyaux du constructeur. Cette tablette se décline en quatre modèles, SM-T730, T735, T736B et T736N, derrière lesquels se cachent les différences de connectivité : Wi-Fi, 4G LTE et 5G (une référence sous les 6 GHz et l’autre qui pourrait accéder aux ondes millimétriques mmWave). Rappelons que la Galaxy Tab S7 avait été la première tablette compatible 5G de Samsung, mais c’était du haut de gamme.

Il manque encore beaucoup d’informations sur cette Tab S7 Lite, comme la taille de l’écran, la référence du processeur, les capacités photo, le stockage… Néanmoins, il se murmure aussi qu’il pourrait y avoir des variantes Plus et/ou XL ! Faut-il parier sur un écran plus grand ou des performances en hausse ? Difficile à dire pour le moment même si l’hypothèse d’une dalle plus grande tient la corde.

L’an dernier, Samsung avait lancé la Galaxy Tab S6 Lite au premier trimestre. Le constructeur devrait logiquement respecter ce calendrier et il faut s’attendre à une annonce dans les prochaines semaines. En espérant que le prix soit placé au bon niveau, peut-être même un peu plus bas que la Tab S6 Lite vendue aux alentours de 400 €.