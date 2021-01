Au Japon, le gouvernement veut durcir les lois sur le cosplay

Très prisé des fans d’anime et de manga, le cosplay pourrait bientôt voir sa réglementation plus fermement encadrée par le gouvernement japonais.

Les professionnels du cosplay pourraient bientôt tomber sous le coup du droit d’auteur en prenant la pose sous les traits de leurs héros préférés. En effet, depuis quelques mois au Japon, le gouvernement est en plein débat pour tenter de lever le vide juridique autour du droit d’auteur, qui profite largement au milieu du cosplay. Concrètement, si les amateurs ne devraient pas être affectés par ces nouvelles décisions, il devrait en être autrement des professionnels du cosplay, qui monétisent leur image lors d’événements, ou qui gagnent de l’argent sur les réseaux sociaux sous les traits de nos personnages préférés. Ces derniers pourraient en effet bientôt avoir à rémunérer les ayants droit des licences dont ils empruntent les traits, sous peine de poursuites judiciaires pour violation de droits d’auteurs.

Véritable phénomène dans le monde, mais surtout au Japon, le cosplay est un marché particulièrement lucratif pour ses acteurs les plus célèbres, à l’image de la jeune Enako, qui trône parmi les cosplayeuses les mieux payées du monde. Interrogée en 2018 sur les revenus liés à ses activités, la cosplayeuse avait en effet révélé toucher près de 90 000 $ chaque mois grâce à ses différentes activités. En légiférant sur un marché pour le moment très peu réglementé, le gouvernement japonais pourrait ainsi transformer en profondeur le visage du cosplay. D’autant plus que malgré l’assurance d’Enako, actuellement en discussion avec le gouvernement pour tenter de trouver un terrain d’entente à cette épineuse situation, et qui assurait : “Pour moi personnellement, j’espère vraiment que les activités à but non lucratif des fans ne seront pas réglementées sur les sites de réseaux sociaux”, le simple fait de poster une photo déguisée en personnage d’anime sur Instagram pourrait potentiellement devenir une violation de droits d’auteur.