Netflix améliore la qualité audio sur Android

La nouvelle mise à jour de Netflix sur support Android prévoit non seulement d’améliorer la qualité audio en proposant une qualité “studio”, mais aussi d’optimiser le son en fonction de votre connexion, pour limiter la latence même en cas de connexion instable.

Netflix a mis à niveau sa qualité sonore sur Android. Tandis que la plateforme comptabilise de plus en plus d’abonnés dans le monde (notamment grâce à la pandémie de Covid-19), la dernière mise à jour officialise désormais la prise en charge du son “qualité studio” sur Android grâce au codec xHE-AAC (HE-AAC étendu avec MPEG-D DRC), rapportait le site d’Engadget il y a quelques heures.

En plus d’être de meilleure qualité, le nouveau son proposé par Netflix sur smartphones et tablettes devrait également permettre au géant de la SVOD d’optimiser automatiquement la qualité audio en fonction de votre connexion. Concrètement, lorsque vous regardez une série dans le métro depuis votre téléphone, la plateforme détectera que vous utilisez une connexion instable et irrégulière. Elle décidera alors automatiquement de dégrader le son, pour permettre une meilleure fluidité du contenu. À l’inverse, la qualité audio sera boostée lorsque vous bénéficierez d’une solide connexion WiFi, en proposant un son optimal.

Autre nouveauté implémentée via la dernière mise à jour de Netflix, la gestion automatique du volume, qui vous évitera d’avoir à jongler entre plusieurs niveaux sonores lorsque vous passez d’un film d’action à un documentaire sur la méditation par exemple. À l’avenir, cette meilleure prise en charge du son pourrait s’avérer particulièrement pratique pour les utilisateurs, notamment si le géant du divertissement concrétise son idée de proposer certains contenus Netflix en version audio uniquement.

Disponible dès aujourd’hui depuis la nouvelle mise à jour de Netflix, cette prise en charge inédite nécessitera un terminal tournant au minimum sous Android 9 Pie pour profiter du xHE-AAC.